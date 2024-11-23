Украина. Первая лига23 ноября 2024, 16:14 | Обновлено 23 ноября 2024, 16:39
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Подолье – Эпицентр – 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеобзор матча 18-го тура Первой лиги Украины
23 ноября 2024, 16:14 | Обновлено 23 ноября 2024, 16:39
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23 ноября состоялся матч 18-го тура Первой лиги Украины между командами «Подолье» и «Эпицентр».
Игра завершилась победой «Эпицентр» со счётом 1:2 на стадионе в Хмельницком.
«Эпицентр» занял 1-е место в группе А, а «Подолье» финишировали на 8-й позиции.
Видеообзор матча ожидается
Первая лига. 18-й тур. 23 ноября
«Подолье» – «Эпицентр» – 1:2
Голы: Оробець, 90+3 – Кравчук 20, Липовуз, 83
Видеозапись матча:
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