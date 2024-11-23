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Первая лига
Подолье
23.11.2024 12:00 – FT 1 : 2
Эпицентр
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Украина. Первая лига
23 ноября 2024, 16:14 | Обновлено 23 ноября 2024, 16:39
23
0

Подолье – Эпицентр – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеобзор матча 18-го тура Первой лиги Украины

23 ноября 2024, 16:14 | Обновлено 23 ноября 2024, 16:39
23
0
Подолье – Эпицентр – 1:2. Видео голов и обзор матча
ФК Подолье

23 ноября состоялся матч 18-го тура Первой лиги Украины между командами «Подолье» и «Эпицентр».

Игра завершилась победой «Эпицентр» со счётом 1:2 на стадионе в Хмельницком.

«Эпицентр» занял 1-е место в группе А, а «Подолье» финишировали на 8-й позиции.

Видеообзор матча ожидается

Первая лига. 18-й тур. 23 ноября

«Подолье» – «Эпицентр» – 1:2

Голы: Оробець, 90+3 – Кравчук 20, Липовуз, 83

Видеозапись матча:

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Подолье Хмельницкий Эпицентр Каменец-Подольский Первая лига Украины видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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