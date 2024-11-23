Англия23 ноября 2024, 15:14 | Обновлено 23 ноября 2024, 15:17
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Названы самые быстрые игроки Арсенала. Какое место у Зинченко?
Александр попал в топ-10 рейтинга
23 ноября 2024, 15:14 | Обновлено 23 ноября 2024, 15:17
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Защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт является самым быстрым игроком в своей команде – его максимальная скорость составляет 36,36 км/ч. Украинец Александр Зинченко оказался на 9-й позиции в рейтинге.
Топ-10 самых быстрых игроков Арсенала выглядит следующим образом:
- Бен Уайт – 36,36 км/ч
- Букайо Сака – 36,32 км/ч
- Габриэль Мартинелли – 36,03 км/ч
- Вильям Салиба – 35,56 км/ч
- Рахим Стерлинг – 35,43 км/ч
- Якуб Кивиор – 35,31 км/ч
- Мартин Эдегор – 34,92 км/ч
- Риккардо Калафьори – 34,56 км/ч
- Александр Зинченко – 34,2 км/ч
- Деклан Райс – 33,94 км/ч
Ранее сообщалось, что Зинченко может покинуть Арсенал и перейти в миланский Интер.
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