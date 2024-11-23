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Англия
23 ноября 2024, 15:14 | Обновлено 23 ноября 2024, 15:17
260
0

Названы самые быстрые игроки Арсенала. Какое место у Зинченко?

Александр попал в топ-10 рейтинга

23 ноября 2024, 15:14 | Обновлено 23 ноября 2024, 15:17
260
0
Названы самые быстрые игроки Арсенала. Какое место у Зинченко?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт является самым быстрым игроком в своей команде – его максимальная скорость составляет 36,36 км/ч. Украинец Александр Зинченко оказался на 9-й позиции в рейтинге.

Топ-10 самых быстрых игроков Арсенала выглядит следующим образом:

  1. Бен Уайт – 36,36 км/ч
  2. Букайо Сака – 36,32 км/ч
  3. Габриэль Мартинелли – 36,03 км/ч
  4. Вильям Салиба – 35,56 км/ч
  5. Рахим Стерлинг – 35,43 км/ч
  6. Якуб Кивиор – 35,31 км/ч
  7. Мартин Эдегор – 34,92 км/ч
  8. Риккардо Калафьори – 34,56 км/ч
  9. Александр Зинченко – 34,2 км/ч
  10. Деклан Райс – 33,94 км/ч

Ранее сообщалось, что Зинченко может покинуть Арсенал и перейти в миланский Интер.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Александр Зинченко Бен Уайт Букайо Сака Габриэл Мартинелли Вильям Салиба Рахим Стерлинг Мартин Эдегор Якуб Кивиор Риккардо Калафьори Деклан Райс
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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