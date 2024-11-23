Названы самые быстрые игроки Арсенала. Какое место у Зинченко?

Защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт является самым быстрым игроком в своей команде – его максимальная скорость составляет 36,36 км/ч. Украинец Александр Зинченко оказался на 9-й позиции в рейтинге.

Топ-10 самых быстрых игроков Арсенала выглядит следующим образом:

Бен Уайт – 36,36 км/ч Букайо Сака – 36,32 км/ч Габриэль Мартинелли – 36,03 км/ч Вильям Салиба – 35,56 км/ч Рахим Стерлинг – 35,43 км/ч Якуб Кивиор – 35,31 км/ч Мартин Эдегор – 34,92 км/ч Риккардо Калафьори – 34,56 км/ч Александр Зинченко – 34,2 км/ч Деклан Райс – 33,94 км/ч

Ранее сообщалось, что Зинченко может покинуть Арсенал и перейти в миланский Интер.