Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Я ожидал не такого результата»

Тренер сборной Украины Дмитрий Михайленко высказался по поводу выступления своих подопечных в квалификационном раунде отбора к чемпионату Европы.

– Господин Дмитрий, чем вы объясните отрицательный результат команды в квалификационном раунде Евро-2025 (U-19)?

– Здесь точно не одна причина. Глубокий анализ впереди, а сейчас я хотел бы остановиться на следующих моментах: надо проанализировать, правильно ли я как тренер сделал, когда формировал команду, все ли лучшие футболисты оказались на борту. Возможно, я кого-то и упустил, хотя время было, и будто всех игроков мы просматривали.

Также у нас в стране существует проблема, что у нас невысокий уровень команд U-19, где выступает большинство наших ребят. Тот уровень, который есть на международной арене – он нам не подходит, там все гораздо быстрее. Надо понять, как нашим футболистам прогрессировать. Многие уже третий сезон выступают за коллективы U-19. Не думаю, что в Европе исполнители так долго играют за юношеские команды. Обычно год-два – и идет переход на следующий уровень. И если сначала есть прогресс, поскольку футболист противостоит старшим оппонентам, то за три года тот же исполнитель играет против младших ребят, поэтому рост, которого от него ожидают, или прекращается, или критически замедляется. Исполнители, выступающие уже во взрослом футболе, выглядят увереннее тех, кто по-прежнему играет в юношеских клубных соревнованиях.

Еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание, – кадровые проблемы. Буквально в последний день перед отъездом в Нидерланды пришлось вносить изменения в список игроков, поскольку травмы получили Богдан Редушко и Богдан Будко. Те же проблемы были и у Геннадия Синчука, но он смог, насколько это возможно, оправиться от повреждения ко второй игре.

И не могу не отметить тот факт, что у нас почти половина состава – из футболистов «Динамо» и «Шахтера». Для них поединок против Казахстана (первый на турнире) стал шестой игрой, которую они проводили за два дня на третий или три на четвертый, и все это с длительными переездами. Поэтому свежести где-то не хватило.

Я считаю, что эти причины стали основными. Какая из них в большей степени, в меньшей – это будет понятно, опять же, после углубленного анализа. И нужно будет понять, как в будущем избегать таких проблем.

– Мы всех перебили по ударам. За три матча Украина нанесла по воротам противников 37 ударов, но забила всего один гол, да и тот с пенальти…

– Думаю, это связано с теми же причинами, о которых я говорил выше. У соперников уровень сопротивления был выше, они действовали в более высоком темпе, чем это происходит в первенстве Украины в течение всего сезона. Есть такие понятия, как игры под давлением, игры высокого напряжения. И кто как с этим справляется, зачастую видно по итоговому результату.

– Были игроки, которые вас откровенно разочаровали?

– Скажу так: были футболисты, которые сыграли ниже своих возможностей. Были и те, кто, как мне кажется, сникли под тяжестью ответственности. Но были и те, кто в тяжелой ситуации раскрылся и проявил себя с хорошей стороны. На кого как повлияло давление.

– Соперники вас чем-то удивили?

– Все оппоненты были хорошо организованы. Возможно, Нидерланды удивили своей интенсивностью. Они умело подстраиваются под ту или иную ситуацию, классно выходят из обороны. У команды высокая тактичная грамотность. Даже наши футболисты об этом говорили после игры. Но здесь следует отметить, что все нидерландские игроки выступают во взрослом футболе.

– Какой итог для себя вынесете из этого выступления команды?

– Безусловно, есть огромное разочарование. Я ожидал не такого. Мы настраивали ребят на другой результат, но есть суровая реальность. Как тренер я считаю, что нашим футболистам нужно ставить более серьезные цели, давать им более серьезные вызовы. Если есть талант, а он у многих наших игроков, необходимо выходить из зоны комфорта. Когда в национальном первенстве ты выигрываешь через раз с разницей в пять мячей и когда у тебя после игры еще есть запас заряда батареек на 50%, то о каком росте может идти речь?

Нужно, чтобы тренер, я не говорю конкретно о себе, имел обойму футболистов, выступающих на уровне, сравнимом с уровнем международных соревнований. Как показывает практика, в таких турнирах, как квалификация Евро, на первый план будет выходить не мастерство, а умение бороться и терпеть.