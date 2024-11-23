Украина. Первая лига23 ноября 2024, 15:40 | Обновлено 23 ноября 2024, 16:32
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Минай – Буковина – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеобзор матча 18-го тура Первой лиги Украины
23 ноября 2024, 15:40 | Обновлено 23 ноября 2024, 16:32
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23 ноября состоялся матч 18-го тура Первой лиги Украины между командами «Минай» и «Буковина».
Игра завершилась победой «Миная» со счётом 1:0 на стадионе «Минай-Арена» в Ужгороде.
Несмотря на победу, «Минай» занял 6-е место в группе А и не прошёл в группу повышения. «Буковина» финишировала 4-й и продолжит борьбу за выход в Премьер-лигу.
Видеообзор матча ожидается
Первая лига. 18-й тур. 23 ноября
«Минай» – «Буковина» – 1:0
Гол: Безуглый, 74 (Автогол)
Видеозапись матча:
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