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Украина. Первая лига
23 ноября 2024, 15:40 | Обновлено 23 ноября 2024, 16:32
75
0

Минай – Буковина – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеобзор матча 18-го тура Первой лиги Украины

23 ноября 2024, 15:40 | Обновлено 23 ноября 2024, 16:32
75
0
Минай – Буковина – 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября состоялся матч 18-го тура Первой лиги Украины между командами «Минай» и «Буковина».

Игра завершилась победой «Миная» со счётом 1:0 на стадионе «Минай-Арена» в Ужгороде.

Несмотря на победу, «Минай» занял 6-е место в группе А и не прошёл в группу повышения. «Буковина» финишировала 4-й и продолжит борьбу за выход в Премьер-лигу.

Видеообзор матча ожидается

Первая лига. 18-й тур. 23 ноября

«Минай» – «Буковина» – 1:0

Гол: Безуглый, 74 (Автогол)

Видеозапись матча:

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Минай Буковина Черновцы Первая лига Украины видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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