Минай – Буковина – 1:0. Видео гола и обзор матча

23 ноября состоялся матч 18-го тура Первой лиги Украины между командами «Минай» и «Буковина».

Игра завершилась победой «Миная» со счётом 1:0 на стадионе «Минай-Арена» в Ужгороде.

Несмотря на победу, «Минай» занял 6-е место в группе А и не прошёл в группу повышения. «Буковина» финишировала 4-й и продолжит борьбу за выход в Премьер-лигу.

Видеообзор матча ожидается

Первая лига. 18-й тур. 23 ноября

«Минай» – «Буковина» – 1:0

Гол: Безуглый, 74 (Автогол)

Видеозапись матча: