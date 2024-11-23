Ротаню пришлось штрафовать игроков Александрии. Что известно

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань признался, что ему пришлось штрафовать игроков «горожан» в начале своего тренерского пути в клубе, но сейчас никаких штрафов нет.

«Не буду возражать, приходилось. Но – только поначалу. После одного-двух штрафов все переосмыслили ситуацию. Сейчас у нас нет никаких инцидентов и уже давно.

Хочу повторить свое мнение – у нас прогрессирует амбициозный коллектив. Ребятам есть на чем сосредоточиться. А когда они видят, что у них выходит играть в лучший, более эффективный футбол, приходит переоценка ценностей. Теперь у нас есть дружный, монолитный коллектив, который верит в свой успех», – сказал Ротань.

Ранее Руслан Ротань заговорил о возможном трансфере Артема Беседина в «Александрию».