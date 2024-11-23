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Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 14:48 | Обновлено 23 ноября 2024, 14:50
1008
0

Ротаню пришлось штрафовать игроков Александрии. Что известно

Сейчас в коллективе царит дружеская атмосфера

23 ноября 2024, 14:48 | Обновлено 23 ноября 2024, 14:50
1008
0
Ротаню пришлось штрафовать игроков Александрии. Что известно
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань признался, что ему пришлось штрафовать игроков «горожан» в начале своего тренерского пути в клубе, но сейчас никаких штрафов нет.

«Не буду возражать, приходилось. Но – только поначалу. После одного-двух штрафов все переосмыслили ситуацию. Сейчас у нас нет никаких инцидентов и уже давно.

Хочу повторить свое мнение – у нас прогрессирует амбициозный коллектив. Ребятам есть на чем сосредоточиться. А когда они видят, что у них выходит играть в лучший, более эффективный футбол, приходит переоценка ценностей. Теперь у нас есть дружный, монолитный коллектив, который верит в свой успех», – сказал Ротань.

Ранее Руслан Ротань заговорил о возможном трансфере Артема Беседина в «Александрию».

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Руслан Ротань Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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