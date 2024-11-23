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  4. Отмена. Канадский форвард не перейдет в Барселону
Испания
23 ноября 2024, 17:20 |
486
0

Отмена. Канадский форвард не перейдет в Барселону

Барселона не будет подписывать Джонатана Дэвида

23 ноября 2024, 17:20 |
486
0
Отмена. Канадский форвард не перейдет в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Дэвид

Каталонская «Барселона» не будет подписывать форварда «Лилля» Джонатана Дэвида, сообщает SPORT.

Причиной тому является сумма, которую необходимо будет задействовать для того, что бы Дэви стал игроком клуба. Помимо зарплаты, в большую сумму(около 80 миллионов евро) входят комиссия и трансферный бонус. Да и сами игровые навыки канадца заставляют задуматься о необоходимости подписания игрока, который не очень хорошо в игре против закрытых команд.

Каталонцы отдают предпочтение подписанию левого вингера.

В текущем сезоне Джонатан Дэвид отличился 13 раз в 19 матчах на клубном уровне.

Легенда «Барселоны» станет тренером для Месси.

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Джонатан Дэвид Барселона Лилль чемпионат Испании по футболу Ла Лига чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 трансферы
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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