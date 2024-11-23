Отмена. Канадский форвард не перейдет в Барселону

Каталонская «Барселона» не будет подписывать форварда «Лилля» Джонатана Дэвида, сообщает SPORT.

Причиной тому является сумма, которую необходимо будет задействовать для того, что бы Дэви стал игроком клуба. Помимо зарплаты, в большую сумму(около 80 миллионов евро) входят комиссия и трансферный бонус. Да и сами игровые навыки канадца заставляют задуматься о необоходимости подписания игрока, который не очень хорошо в игре против закрытых команд.

Каталонцы отдают предпочтение подписанию левого вингера.

В текущем сезоне Джонатан Дэвид отличился 13 раз в 19 матчах на клубном уровне.

Легенда «Барселоны» станет тренером для Месси.