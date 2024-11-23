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  4. «Должны благодарить Луческу». Руководитель ДЮСШ – Динамо про путь Забарного
Англия
23 ноября 2024, 13:41 | Обновлено 23 ноября 2024, 13:46
189
0

«Должны благодарить Луческу». Руководитель ДЮСШ – Динамо про путь Забарного

Александр Ищенко про развитие Ильи Забарного

23 ноября 2024, 13:41 | Обновлено 23 ноября 2024, 13:46
189
0
«Должны благодарить Луческу». Руководитель ДЮСШ – Динамо про путь Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Руководитель ДЮСШ «Динамо» Александр Ищенко про путь Ильи Забарного к взрослой команде «бело-синих» и перспективах защитника в Европе:

«Никаких проблем с Забарным я не припоминаю. Был он парнем степенным, все, чему его учили тренеры, впитывал как губка. По карьерной лестнице взлетел, как я уже говорил, очень быстро – клубное руководство даже волновалось, не сломается ли он от столь стремительной интеграции во взрослый футбол»

«Возложили на меня личную ответственность за него – а я соглашался с Луческу, который считал, что, когда парень в семнадцать лет играет солидно, нет смысла искусственно замедлять его прогресс»

«В 22 года он стал одним из лидеров сборной. В «Борнмуте усердно тренируется, работает на тренажерах, чтобы достичь лучшей формы. Парень поставил себе цель стать футболистом высокого уровня – и имеет все шансы цели достичь».

Александр Ищенко назвал идеальный клуб для Забарного.

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Данііл Киріяка Источник: Украинский футбол
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