Звезда Барселоны может впервые за более чем год начать матч в старте

Испанский полузащитник «Барселоны» Гави может начать сегодняшний матч «сине-гранатовых» против «Сельты» в старте, что станет первым сыгранным матчем со стартовых минут более чем за год.

Тренер каталонского гранда Ханс-Дитер Флик прокомментировал состояние 20-летнего опорника: «Он готов начать игру сейчас. Когда я спрашиваю Гави, он говорит, что я могу играть на любой позиции. Для меня это не проблема. Я буду лучшим на каждой позиции! И это хороший ответ».

В текущем сезоне Гави провел 5 матчей на клубном уровне, без результативных действий. Причиной вылета из игры почти на год послужила травма крестообразных связок колена.

Лидер «Барселоны» пропустит матч с «Сельтой».