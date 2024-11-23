Звезда Барселоны может впервые за более чем год начать матч в старте
Гави, вероятно, начнет матч с «Сельтой» со стартовых минут
Испанский полузащитник «Барселоны» Гави может начать сегодняшний матч «сине-гранатовых» против «Сельты» в старте, что станет первым сыгранным матчем со стартовых минут более чем за год.
Тренер каталонского гранда Ханс-Дитер Флик прокомментировал состояние 20-летнего опорника: «Он готов начать игру сейчас. Когда я спрашиваю Гави, он говорит, что я могу играть на любой позиции. Для меня это не проблема. Я буду лучшим на каждой позиции! И это хороший ответ».
В текущем сезоне Гави провел 5 матчей на клубном уровне, без результативных действий. Причиной вылета из игры почти на год послужила травма крестообразных связок колена.
Лидер «Барселоны» пропустит матч с «Сельтой».
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