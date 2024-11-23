«Теперь возвращаемся к клубным делам». Сыч – про дебют в сборной

Защитник «Руха» Алексей Сыч рассказал о том, как его поздравили с дебютом за национальную команду и о том, как львовский клуб готовится к матчу с «Левым Берегом»:

«Всем благодарен за поддержку. Я почувствовал просто невероятные эмоции, находясь в сборной. Сыграть за сборную Украины было моей мечтой и ее удалось воплотить в жизнь. Спасибо команде за такой теплый прием, когда я вернулся в расположение клуба - этот коридор на поле был просто топ»

«Большинство футболистов сборной я знал, ведь играл с ними в молодежной и олимпийской сборных Украины. Были и новые для меня знакомства, в частности с легионерами, которые играют за рубежом. В общем проблем в адаптации не возникло - общение было положительным, а коллектив очень дружественным»

«Теперь возвращаемся к клубным делам. Впереди у «Руха» матч против хорошей и боевой команды. Трудно будет играть с нападающим «Левого Берега», ведь он качественно действует в единоборствах и выигрывает много верховой борьбы. Наш соперник пытается играть через длинные передачи, выигрывать подборы. Мы готовимся противодействовать сильным сторонам «Левого берега», провели теоретические и тактические занятия. У нас еще есть время, чтобы в совершенстве разобрать игру нашего соперника и качественно подготовиться к этому матчу. Хорошо, что следующий матч «Рух» играет дома. Хочется подарить болельщикам положительные эмоции. Мы постараемся порадовать их победой и сделаем для этого все возможное».

Алексей Сыч дебютировал за сборную Украины в матче 6-го тура Лиги наций против Албании, который сборная Украины выиграла со счетом 2:1