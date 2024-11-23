«Требует максимум». Игрок Ворсклы расхвалил Максимова

Полузащитник полтавской «Ворсклы» Артем Челядин поделился мнением о главном тренере команды Юрии Максимове. Футболист похвалил специалиста.

«Не только молодым, но и нам всем нужно доказывать свое место. Если ты будешь в порядке, точно будешь играть самое главное, чтобы ты приносил пользу команде на поле», – сказал Артем.

В текущем сезоне Челядин сыграл 12 матчей за свою команду, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В настоящее время «Ворскла» находится на 12 строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 13 зачетных пунктов.