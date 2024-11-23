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Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 09:47 | Обновлено 23 ноября 2024, 09:57
174
0

«Требует максимум». Игрок Ворсклы расхвалил Максимова

Артем Челядин доволен, что играет под руководством Юрия Максимова

23 ноября 2024, 09:47 | Обновлено 23 ноября 2024, 09:57
174
0
«Требует максимум». Игрок Ворсклы расхвалил Максимова
ФК Ворскла. Артем Челядин

Полузащитник полтавской «Ворсклы» Артем Челядин поделился мнением о главном тренере команды Юрии Максимове. Футболист похвалил специалиста.

«Не только молодым, но и нам всем нужно доказывать свое место. Если ты будешь в порядке, точно будешь играть самое главное, чтобы ты приносил пользу команде на поле», – сказал Артем.

В текущем сезоне Челядин сыграл 12 матчей за свою команду, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В настоящее время «Ворскла» находится на 12 строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 13 зачетных пунктов.

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Юрий Максимов Артем Челядин Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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