«Требует максимум». Игрок Ворсклы расхвалил Максимова
Артем Челядин доволен, что играет под руководством Юрия Максимова
Полузащитник полтавской «Ворсклы» Артем Челядин поделился мнением о главном тренере команды Юрии Максимове. Футболист похвалил специалиста.
«Не только молодым, но и нам всем нужно доказывать свое место. Если ты будешь в порядке, точно будешь играть самое главное, чтобы ты приносил пользу команде на поле», – сказал Артем.
В текущем сезоне Челядин сыграл 12 матчей за свою команду, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
В настоящее время «Ворскла» находится на 12 строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 13 зачетных пунктов.
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