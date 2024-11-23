Чемпионшип23 ноября 2024, 09:45 |
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Плимут – Уотфорд – 2:2. Гол в дополнительное время. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 16-го тура Чемпионшипа
23 ноября 2024, 09:45 |
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22 ноября прошел матч 16-го тура чемпионата Англии Чемпионшипа между командами «Плимут» и «Уотфорд».
Поединок состоялся на стадионе «Хоум Парк» в Плимуте. Игра завершилась ничьей 2:2.
Чемпионшип. 16-й тур. 22 ноября
«Плимут» – «Уотфорд» – 2:2
Голы: Грей, 23, 90+6 – Байо, 8, Портеус, 41
Видеообзор матча:
События матча
90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Андре Грэй (Плимут).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Портеус (Уотфорд).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Грэй (Плимут).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Вакун Байо (Уотфорд).
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