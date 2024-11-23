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Чемпионшип Англия
Плимут
22.11.2024 22:00 – FT 2 : 2
Уотфорд
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Чемпионшип
23 ноября 2024, 09:45 |
64
0

Плимут – Уотфорд – 2:2. Гол в дополнительное время. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 16-го тура Чемпионшипа

23 ноября 2024, 09:45 |
64
0
Плимут – Уотфорд – 2:2. Гол в дополнительное время. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября прошел матч 16-го тура чемпионата Англии Чемпионшипа между командами «Плимут» и «Уотфорд».

Поединок состоялся на стадионе «Хоум Парк» в Плимуте. Игра завершилась ничьей 2:2.

Чемпионшип. 16-й тур. 22 ноября

«Плимут» – «Уотфорд» – 2:2

Голы: Грей, 23, 90+6 – Байо, 8, Портеус, 41

Видеообзор матча:

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Андре Грэй (Плимут).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Портеус (Уотфорд).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Грэй (Плимут).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Вакун Байо (Уотфорд).
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Плимут Уотфорд Чемпионшип видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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