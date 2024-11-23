Ротань озвучил причины провала сборной Украины на Олимпиаде

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань рассказал о причинах провала «сине-желтых» на Олимпиаде 2024. Специалист отдельно прошелся по матчу против Ирана.

– Вы впервые в истории отечественного футбола вывели нашу сборную на Олимпийские игры. Сейчас, оглядываясь назад, что бы вы хотели сделать иначе, чтобы наша олимпийская футбольная команда выступила где-нибудь поближе к медальному пьедесталу?

– Ничего. Совершенно ничего. Единственное – возможно, хотел бы, чтобы некоторые ребята все же смогли нам помочь на Играх, а также хотели бы иметь возможность провести специальное собрание для Олимпиады. Этого нам не хватало, потому что мы работали в ближней перспективе. Не могли всей сборной, которая в итоге уехала, планомерно подготовиться. Где-то не отпустили, кому-то помешали травмы. Так что состав, который сформировали в итоге, не имел такого значительного опыта работы вместе. Конкретно планомерной подготовки. Это сказывалось после 60-70 минут игры.

А во всем остальном, считаю, направление нашей работы было верным. Просто были матчи, как с тем же Ираком – где произошла беда. Дай нам с ними снова сыграть в девяти из десяти матчей мы выиграли бы. Мы были сильнее. Однако произошло то, что произошло. И так получилось, что этот матч имел ключевое значение. Вот и все. Если бы мы вышли из группы, неизвестно, где бы нас остановили. Но об этом нет смысла думать – результаты Олимпиады 2024 уже зафиксированы в истории.

Олимпийская сборная Украины (U-23) не смогла выйти из группы на олимпийских играх во Франции.