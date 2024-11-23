Защитник назвал главную проблему Колоса после матча с Карпатами
Валерий Бондаренко пожаловался на реализацию
Лидер «Колоса» Валерий Бондаренко подвел итоги матча 14-го тура украинской Премьер-лиги, где клуб из Ковалевки минимально уступил львовским «Карпатам».
«Я считаю, что с нашей стороны была неплохая игра, но у нас одна проблема – не можем реализовать моменты. Нам тяжело дается это, значит, надо больше их создавать и, возможно, повезет больше.
Можно было что-то выжимать, но я не считаю, что «Карпаты» создали много моментов – мы сами себе привезли этот гол.
Надо больше тренироваться, больше преподаваться – все через тренировки только проходит», – сказал Бондаренко.
Сейчас «Колос» находится на 11 строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 13 зачетных пунктов после 14 матчей.
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