Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник назвал главную проблему Колоса после матча с Карпатами
Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 08:56 |
68
0

Защитник назвал главную проблему Колоса после матча с Карпатами

Валерий Бондаренко пожаловался на реализацию

23 ноября 2024, 08:56 |
68
0
Защитник назвал главную проблему Колоса после матча с Карпатами
ФК Колос.

Лидер «Колоса» Валерий Бондаренко подвел итоги матча 14-го тура украинской Премьер-лиги, где клуб из Ковалевки минимально уступил львовским «Карпатам».

«Я считаю, что с нашей стороны была неплохая игра, но у нас одна проблема – не можем реализовать моменты. Нам тяжело дается это, значит, надо больше их создавать и, возможно, повезет больше.

Можно было что-то выжимать, но я не считаю, что «Карпаты» создали много моментов – мы сами себе привезли этот гол.

Надо больше тренироваться, больше преподаваться – все через тренировки только проходит», – сказал Бондаренко.

Сейчас «Колос» находится на 11 строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 13 зачетных пунктов после 14 матчей.

По теме:
Ротань отреагировал на слухи о переходе Калюжного в Динамо или Шахтер
Владислав ВЕЛЕТЕНЬ: «Очень тяжелый матч. Были моменты у нас и у Карпат»
Динамо – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Валерий Бондаренко Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Карпаты - Колос Карпаты Львов
Олег Вахоцкий Источник: ФК Колос Ковалевка
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обошелся 4 словами. Новый тренер Ромы коротко высказался о Довбике
Футбол | 22 ноября 2024, 16:25 0
Обошелся 4 словами. Новый тренер Ромы коротко высказался о Довбике
Обошелся 4 словами. Новый тренер Ромы коротко высказался о Довбике

Клаудио Раньери заявил, что у украинца все хорошо

Шахтер – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 23 ноября 2024, 08:50 3
Шахтер – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Подопечные Марино Пушича продолжают погоню за «Динамо» и «Александрией»

ФОТО. Как мама Джуда Беллингема пожертвовала собой ради успеха сына
Футбол | 23.11.2024, 08:07
ФОТО. Как мама Джуда Беллингема пожертвовала собой ради успеха сына
ФОТО. Как мама Джуда Беллингема пожертвовала собой ради успеха сына
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
Бокс | 22.11.2024, 09:18
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
Манчестер Сити, Бавария и Арсенал вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол | 22.11.2024, 09:59
Манчестер Сити, Бавария и Арсенал вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов
Манчестер Сити, Бавария и Арсенал вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СТАЛЛОНЕ – о поражении Майка Тайсона от Пола: «Он сохранил тебе жизнь»
СТАЛЛОНЕ – о поражении Майка Тайсона от Пола: «Он сохранил тебе жизнь»
21.11.2024, 19:02 2
Бокс
ФОТО. Ринг-гёрл боя Пол-Тайсон стала звездой интернета. Кто она?
ФОТО. Ринг-гёрл боя Пол-Тайсон стала звездой интернета. Кто она?
22.11.2024, 05:39 1
Бокс
Сборная Украины узнала соперника. Итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций
Сборная Украины узнала соперника. Итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций
22.11.2024, 13:25 116
Футбол
Дэвис сообщил, что ему сказал Фьюри после нокдауна от Усика в 9-м раунде
Дэвис сообщил, что ему сказал Фьюри после нокдауна от Усика в 9-м раунде
21.11.2024, 09:15 3
Бокс
У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
22.11.2024, 10:54
Футбол
«Мне очень жаль за это». Анчелотти разочаровал Лунина своим решением
«Мне очень жаль за это». Анчелотти разочаровал Лунина своим решением
21.11.2024, 08:48 9
Футбол
Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины
Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины
21.11.2024, 10:30 5
Футбол
ФОТО. Не знаю, почему все так радуются! Дочь Суркиса не понимает украинцев
ФОТО. Не знаю, почему все так радуются! Дочь Суркиса не понимает украинцев
22.11.2024, 01:49 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем