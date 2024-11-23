Владислав ВЕЛЕТЕНЬ: «Очень тяжелый матч. Были моменты у нас и у Карпат»

Форвард «Колоса» Владислав Велетень поделился эмоциями после матча 14 тура украинской Премьер-лиги против львовских «Карпат» (0:1)

«Очень тяжелый матч. Были моменты у нас, у «Карпат», но почему-то упустили мы.

Я считаю, что два стопроцентных момента были у Боли: в первом тайме – штанга, во втором – перекладина. Два удара с трех-пяти метров – это стопроцентные удары для нападающего, но сегодня ему не повезло.

Конечно, «Колос» заслуживал ничьей. Не меньше, чем "Карпаты".

Футболисты, забивающие голы… Их ищут во всем мире и стоят миллионы. Поэтому это не так легко сделать, кого поставить, кто будет забивать голы, даже когда команда доходит до ворот.

Плюс очень тяжелая игра, у нас очень много людей не тренировалось – кто преодолел тысячи километров прямо перед игрой, поэтому, по моему мнению, можно было пойти нам на встречу и перенести игру на 2-3 дня», – сказал Владислав.

«Колос» сейчас находится на 11 строчке турнирной таблицы УПЛ. В активе клуба 13 зачетных пунктов в 14 матчах.