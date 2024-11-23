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Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 08:41 | Обновлено 23 ноября 2024, 08:42
55
0

Владислав ВЕЛЕТЕНЬ: «Очень тяжелый матч. Были моменты у нас и у Карпат»

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23 ноября 2024, 08:41 | Обновлено 23 ноября 2024, 08:42
55
0
Владислав ВЕЛЕТЕНЬ: «Очень тяжелый матч. Были моменты у нас и у Карпат»
ФК Колос. Владислав Велетень

Форвард «Колоса» Владислав Велетень поделился эмоциями после матча 14 тура украинской Премьер-лиги против львовских «Карпат» (0:1)

«Очень тяжелый матч. Были моменты у нас, у «Карпат», но почему-то упустили мы.

Я считаю, что два стопроцентных момента были у Боли: в первом тайме – штанга, во втором – перекладина. Два удара с трех-пяти метров – это стопроцентные удары для нападающего, но сегодня ему не повезло.

Конечно, «Колос» заслуживал ничьей. Не меньше, чем "Карпаты".

Футболисты, забивающие голы… Их ищут во всем мире и стоят миллионы. Поэтому это не так легко сделать, кого поставить, кто будет забивать голы, даже когда команда доходит до ворот.

Плюс очень тяжелая игра, у нас очень много людей не тренировалось – кто преодолел тысячи километров прямо перед игрой, поэтому, по моему мнению, можно было пойти нам на встречу и перенести игру на 2-3 дня», – сказал Владислав.

«Колос» сейчас находится на 11 строчке турнирной таблицы УПЛ. В активе клуба 13 зачетных пунктов в 14 матчах.

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Колос Ковалевка Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Карпаты - Колос
Олег Вахоцкий Источник: ФК Колос Ковалевка
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