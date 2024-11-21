На месте. Партнер Лунина не сменит клуб в ближайшее время

Испанский атакующий полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас не покинет клуб в ближайшее время, сообщает Маттео Моретто.

25-летний футболист является важной частью проекта мадридского гранда и никакого перехода футболиста не запланировано.

Браим Диас является партнером по мадридскому «Реалу» украинского голкипера Андрей Лунина.

В текущем сезоне Браим Диас провел 9 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

«Реал» отказался от трансфера Педро Порро.