Испания21 ноября 2024, 12:56 | Обновлено 21 ноября 2024, 14:09
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На месте. Партнер Лунина не сменит клуб в ближайшее время
Браим Диас не покинет мадридский «Реал»
21 ноября 2024, 12:56 | Обновлено 21 ноября 2024, 14:09
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Испанский атакующий полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас не покинет клуб в ближайшее время, сообщает Маттео Моретто.
25-летний футболист является важной частью проекта мадридского гранда и никакого перехода футболиста не запланировано.
Браим Диас является партнером по мадридскому «Реалу» украинского голкипера Андрей Лунина.
В текущем сезоне Браим Диас провел 9 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
«Реал» отказался от трансфера Педро Порро.
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