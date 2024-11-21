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Испания
21 ноября 2024, 12:56 | Обновлено 21 ноября 2024, 14:09
292
0

На месте. Партнер Лунина не сменит клуб в ближайшее время

Браим Диас не покинет мадридский «Реал»

21 ноября 2024, 12:56 | Обновлено 21 ноября 2024, 14:09
292
0
На месте. Партнер Лунина не сменит клуб в ближайшее время
Getty Images/Global Images Ukraine. Браим Диас

Испанский атакующий полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас не покинет клуб в ближайшее время, сообщает Маттео Моретто.

25-летний футболист является важной частью проекта мадридского гранда и никакого перехода футболиста не запланировано.

Браим Диас является партнером по мадридскому «Реалу» украинского голкипера Андрей Лунина.

В текущем сезоне Браим Диас провел 9 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

«Реал» отказался от трансфера Педро Порро.

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Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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