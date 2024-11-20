Бразильский легионер Черноморца в этом году уже не сыграет

Бразильский легионер одесского «Черноморца» Жоао Нето, получивший во второй части сентября тяжелую травму, надолго выбыл из строя.

Как стало известно Sport.ua, процесс обновления футболиста затянется еще не на один месяц. Долгое время после операции на крестообразных связях он передвигался сначала на двух костылях, затем – на одном, а в разгар осени стал ходить с помощью палочки.

О ситуации с 21-летним полузащитником Нето рассказал главный тренер «Черноморца» Александр Бабич:

«Нето уже ходит без палочки. Он работал с реабилитологом, а теперь ходит без палочки. Этой осенью он уже не будет играть – это сто процентов. Бразилец готовится к зимним сборам в Турции».

В нынешнем чемпионате Жоао Нето сыграл в составе «Черноморца» 4 матча (с «Левым Берегом», «Полесьем», «Ингульцом» и «Карпатами»), в которых голами не отличился.