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Украина. Премьер лига
20 ноября 2024, 23:23 | Обновлено 20 ноября 2024, 23:39
111
0

Бразильский легионер Черноморца в этом году уже не сыграет

Жоао Нето получил тяжелую травму и надолго выбыл из строя

20 ноября 2024, 23:23 | Обновлено 20 ноября 2024, 23:39
111
0
Бразильский легионер Черноморца в этом году уже не сыграет
ФК Черноморец. Жоао Нето

Бразильский легионер одесского «Черноморца» Жоао Нето, получивший во второй части сентября тяжелую травму, надолго выбыл из строя.

Как стало известно Sport.ua, процесс обновления футболиста затянется еще не на один месяц. Долгое время после операции на крестообразных связях он передвигался сначала на двух костылях, затем – на одном, а в разгар осени стал ходить с помощью палочки.

О ситуации с 21-летним полузащитником Нето рассказал главный тренер «Черноморца» Александр Бабич:

«Нето уже ходит без палочки. Он работал с реабилитологом, а теперь ходит без палочки. Этой осенью он уже не будет играть – это сто процентов. Бразилец готовится к зимним сборам в Турции».

В нынешнем чемпионате Жоао Нето сыграл в составе «Черноморца» 4 матча (с «Левым Берегом», «Полесьем», «Ингульцом» и «Карпатами»), в которых голами не отличился.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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