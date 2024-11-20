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  4. ЗИНЧЕНКО: «Было очень трудно во втором тайме, мы немного устали»
Лига наций
20 ноября 2024, 22:39 | Обновлено 20 ноября 2024, 23:17
420
2

ЗИНЧЕНКО: «Было очень трудно во втором тайме, мы немного устали»

Хавбек сборной Украины рассказал об эмоциях после матча с Албанией

20 ноября 2024, 22:39 | Обновлено 20 ноября 2024, 23:17
420
2
ЗИНЧЕНКО: «Было очень трудно во втором тайме, мы немного устали»
vzbirna. Александр Зинченко

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко дал комментарий после игры 6-го тура Лиги наций против команды Албании (2:1) в Тиране:

«Я очень горжусь тем, что я украинец, сегодня как никогда. Потому что все мы знаем, какие сложные времена сейчас происходят. Тысяча дней с начала полномасштабного вторжения агрессора. Поэтому хочется просто посвятить эту победу всем украинцам, всем нашим болельщикам, который вместе с нами.

Почему играл очень высоко, почти около Яремчука? Было очень много пространства, и мне просто не было никакого смысла быть ниже. Мы хотели быть очень агрессивными с мячом и без него. Пытались создать как можно больше моментов. А создавать моменты можно только тогда, когда мы насыщаем линию атаки.

Было очень трудно во втором тайме, потому что трибуны соперников гнали вперед, и мы немного устали. Но это футбол, и мы знали, что будет трудно. Но самое главное, что мы добились результата. С кем бы хотел сыграть в плей-офф? Честно, не знаю. С Бельгией? Ну, можно было бы».

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сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Александр Зинченко Лига наций Албания - Украина
Николай Степанов Источник: ВЗбирна
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Комментарии 2
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Ron Noiill
Можна зрозуміти, ви ж грали проти самої Албанії. Ну відбивались 70хв матчу, і що , як ще проти грандів грати?
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+1
smalexs
Санька - молодчага. Не вибігали, погано. Треба було вибігти і мати три. Пас Міші на Гришу в касашку - кращий момент. Так далі
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-1
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