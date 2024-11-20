ЗИНЧЕНКО: «Было очень трудно во втором тайме, мы немного устали»

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко дал комментарий после игры 6-го тура Лиги наций против команды Албании (2:1) в Тиране:

«Я очень горжусь тем, что я украинец, сегодня как никогда. Потому что все мы знаем, какие сложные времена сейчас происходят. Тысяча дней с начала полномасштабного вторжения агрессора. Поэтому хочется просто посвятить эту победу всем украинцам, всем нашим болельщикам, который вместе с нами.

Почему играл очень высоко, почти около Яремчука? Было очень много пространства, и мне просто не было никакого смысла быть ниже. Мы хотели быть очень агрессивными с мячом и без него. Пытались создать как можно больше моментов. А создавать моменты можно только тогда, когда мы насыщаем линию атаки.

Было очень трудно во втором тайме, потому что трибуны соперников гнали вперед, и мы немного устали. Но это футбол, и мы знали, что будет трудно. Но самое главное, что мы добились результата. С кем бы хотел сыграть в плей-офф? Честно, не знаю. С Бельгией? Ну, можно было бы».