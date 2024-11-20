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  4. Самурай из Сан-Себастьяна. Ливерпуль может подписать игрока за 80 миллионов
Англия
20 ноября 2024, 20:56 |
339
0

Самурай из Сан-Себастьяна. Ливерпуль может подписать игрока за 80 миллионов

Такефуса Кубо может стать игроком «Ливерпуля»

20 ноября 2024, 20:56 |
339
0
Самурай из Сан-Себастьяна. Ливерпуль может подписать игрока за 80 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Такефуса Кубо

Японский вингер «Сосьедада» Такефуса Кубо может перейти в «Ливерпуль», сообщает Fichajes.

Английский гранд готов отдать за 23-летнего игрока сумму около 80 миллионов евро, от которой клубу из Сан-Себастьяна будет очень сложно отказаться. Арне Слот видит в японце усиление линии атаки, ценит атакующие навыки игрока и его работоспособность.

Такефуса Кубо провел 16 матчей на клубном уровне в этом сезоне и забил 3 гола.

Два вратаря могут уйти из «Ливерпуля» летом.

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Такефуса Кубо Ливерпуль Реал Сосьедад трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы чемпионат Испании по футболу чемпионат Англии по футболу Ла Лига Английская Премьер-лига Арне Слот
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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