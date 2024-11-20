Англия20 ноября 2024, 20:56 |
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Самурай из Сан-Себастьяна. Ливерпуль может подписать игрока за 80 миллионов
Такефуса Кубо может стать игроком «Ливерпуля»
20 ноября 2024, 20:56 |
339
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Японский вингер «Сосьедада» Такефуса Кубо может перейти в «Ливерпуль», сообщает Fichajes.
Английский гранд готов отдать за 23-летнего игрока сумму около 80 миллионов евро, от которой клубу из Сан-Себастьяна будет очень сложно отказаться. Арне Слот видит в японце усиление линии атаки, ценит атакующие навыки игрока и его работоспособность.
Такефуса Кубо провел 16 матчей на клубном уровне в этом сезоне и забил 3 гола.
Два вратаря могут уйти из «Ливерпуля» летом.
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