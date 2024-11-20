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Украина. Премьер лига
20 ноября 2024, 19:58 | Обновлено 20 ноября 2024, 20:19
988
5

Травмы и тренировочное время. Стала известна судьба легионера Динамо

Брайан Себальос покинет «бело-синих» зимой

20 ноября 2024, 19:58 | Обновлено 20 ноября 2024, 20:19
988
5
Травмы и тренировочное время. Стала известна судьба легионера Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Себальос

Киевское «Динамо» не планирует продлевать аренду колумбийского защитника «Форталезы» Брайана Себальоса, сообщает ТаТоТаке.

Причиной стала травматичность игрока и проведенное время в тренировочном процессе. Решение согласовано между руководством клуба и тренерским штабом.

Брайан Себальос сыграл 3 неполных матча за «Динамо» во всех турнирах, отличился 1 голом.

Легионер «Динамо» вышел в полуфинал Лиги наций КОНКАКАФ.

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Брайан Себальос Динамо Киев трансферы УПЛ Форталеза чемпионат Колумбии по футболу трансферы ТаТоТаке
Данііл Киріяка Источник: YouTube
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Комментарии 5
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Gargantua81
очень жаль
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+1
karimj
Чомусь з самого початку, Шовковський не дуже хотів його бачити в команді.
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0
ILLUMINATOR
Я бы дал человеку возможность восстановиться и играть,а там уже принимать решение
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0
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