Украина. Премьер лига20 ноября 2024, 19:58 | Обновлено 20 ноября 2024, 20:19
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Травмы и тренировочное время. Стала известна судьба легионера Динамо
Брайан Себальос покинет «бело-синих» зимой
20 ноября 2024, 19:58 | Обновлено 20 ноября 2024, 20:19
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Киевское «Динамо» не планирует продлевать аренду колумбийского защитника «Форталезы» Брайана Себальоса, сообщает ТаТоТаке.
Причиной стала травматичность игрока и проведенное время в тренировочном процессе. Решение согласовано между руководством клуба и тренерским штабом.
Брайан Себальос сыграл 3 неполных матча за «Динамо» во всех турнирах, отличился 1 голом.
Легионер «Динамо» вышел в полуфинал Лиги наций КОНКАКАФ.
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Комментарии 5
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очень жаль
Чомусь з самого початку, Шовковський не дуже хотів його бачити в команді.
Я бы дал человеку возможность восстановиться и играть,а там уже принимать решение
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