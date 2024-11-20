Травмы и тренировочное время. Стала известна судьба легионера Динамо

Киевское «Динамо» не планирует продлевать аренду колумбийского защитника «Форталезы» Брайана Себальоса, сообщает ТаТоТаке.

Причиной стала травматичность игрока и проведенное время в тренировочном процессе. Решение согласовано между руководством клуба и тренерским штабом.

Брайан Себальос сыграл 3 неполных матча за «Динамо» во всех турнирах, отличился 1 голом.

Легионер «Динамо» вышел в полуфинал Лиги наций КОНКАКАФ.