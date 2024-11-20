Катерина ЗАВАЦКАЯ: «Мотивация есть, и я знаю, на что способна»

24-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая прокомментировала выступления за сборную Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг против Австрии.

«Конечно, я хочу бороться за топ-100. Мотивация есть, и я знаю, на что способна. Иногда мне тяжело психологически, так как знаю, что в 19 лет была на хорошем уровне, а теперь всё изменилось. Выходя на корт против соперниц, глубоко внутри я понимаю, что была лучше их, что могу играть лучше, что обязана выиграть, поэтому нужно работать и фокусироваться на игре.

Эти матчи в сборной подтверждают, чего я стою. Хотелось бы играть так на каждом турнире, даже если будут поражения — ничего, мой рейтинг вернется к тем цифрам, где я была раньше.

Я уже запланировала несколько турниров на следующий сезон. Начну в Окленде, а затем сыграю на Australian Open. Поэтому сейчас нужно выкладываться на полную, иногда и под действием обезболивающих. Эмоции, которые я переживаю в сборной, очень позитивные, несмотря на то, что всё болит. Всё ради победы», — прокомментировала Катарина Завацкая «Большому теннису Украины».

Женская сборная Украины по теннису выиграла матчевую встречу против команды Австрии в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. По итогам пяти поединков украинские теннисистки победили с результатом 3:2.