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  4. Катерина ЗАВАЦКАЯ: «Мотивация есть, и я знаю, на что способна»
ITF
20 ноября 2024, 19:35 | Обновлено 20 ноября 2024, 19:43
221
0

Катерина ЗАВАЦКАЯ: «Мотивация есть, и я знаю, на что способна»

Теннисистка прокомментировала победу национальную сборную в матче Кубка Билли Джин Кинга

20 ноября 2024, 19:35 | Обновлено 20 ноября 2024, 19:43
221
0
Катерина ЗАВАЦКАЯ: «Мотивация есть, и я знаю, на что способна»
БТУ. Катарина Завацкая

24-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая прокомментировала выступления за сборную Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг против Австрии.

«Конечно, я хочу бороться за топ-100. Мотивация есть, и я знаю, на что способна. Иногда мне тяжело психологически, так как знаю, что в 19 лет была на хорошем уровне, а теперь всё изменилось. Выходя на корт против соперниц, глубоко внутри я понимаю, что была лучше их, что могу играть лучше, что обязана выиграть, поэтому нужно работать и фокусироваться на игре.

Эти матчи в сборной подтверждают, чего я стою. Хотелось бы играть так на каждом турнире, даже если будут поражения — ничего, мой рейтинг вернется к тем цифрам, где я была раньше.

Я уже запланировала несколько турниров на следующий сезон. Начну в Окленде, а затем сыграю на Australian Open. Поэтому сейчас нужно выкладываться на полную, иногда и под действием обезболивающих. Эмоции, которые я переживаю в сборной, очень позитивные, несмотря на то, что всё болит. Всё ради победы», — прокомментировала Катарина Завацкая «Большому теннису Украины».

Женская сборная Украины по теннису выиграла матчевую встречу против команды Австрии в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. По итогам пяти поединков украинские теннисистки победили с результатом 3:2.

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Катарина Завацкая Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису женская сборная Австрии по теннису ITF
Олександр Сільченко Источник: Большой теннис Украины
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