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  4. Максим ШАЦКИХ: «Это не футбол Лобановского. Ребров упростил игру»
Лига наций
20 ноября 2024, 13:04 |
1067
2

Максим ШАЦКИХ: «Это не футбол Лобановского. Ребров упростил игру»

Бывший игрок киевского «Динамо» – о победе Украины в матче с Албанией

20 ноября 2024, 13:04 |
1067
2
Максим ШАЦКИХ: «Это не футбол Лобановского. Ребров упростил игру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший игрок киевского «Динамо» Максим Шацких оценил игру сборной Украины в матче шестого тура Лиги наций против Албании (2:1):

– Существует такое мнение, что Сергей Ребров постепенно перешел от испанского футбола, от так называемой таки-таки к более вертикальной игре, часто даже говорят, что к футболу Валерия Лобановского. Согласны ли вы с этим?

– Не сказал бы, что до футбола Лобановского. Они пытаются комбинированно контролировать мяч, просто так не отдают его, пытаются быстрые атаки проводить. Это такая смешанная схема. Сначала, возможно, он посмотрел и понял, что на это нужно время, а время всегда не хватает. Так что немного, скажем так, упростил игру, и это принесло свои плоды.

Победа сборной Украины вызвала неоднозначную реакцию среди болельщиков.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Албания - Украина Максим Шацких
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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Комментарии 2
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Gargantua81
я вообще не пойму во что хочет играть Ребров. для чего у него в штабе все эти испанцы?  Ни прессинга, ни контроля. Футбол Лобановского это высокий прессинг когда надо забивать, и контроль мяча на свой половине с выманием соперника и быстрыми вертикальными контратаками, когда Динамо вело в счете.
у Реброва прессинга нет как явления, а поведя в счете они садятся в свою штрафную и отбиваются на вынос.
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+1
darvey777
он про какого Лобановского из 70, 80, 90-х. потому что тактика  сильно изменялась. 
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-1
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