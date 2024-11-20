Максим ШАЦКИХ: «Это не футбол Лобановского. Ребров упростил игру»

Бывший игрок киевского «Динамо» Максим Шацких оценил игру сборной Украины в матче шестого тура Лиги наций против Албании (2:1):

– Существует такое мнение, что Сергей Ребров постепенно перешел от испанского футбола, от так называемой таки-таки к более вертикальной игре, часто даже говорят, что к футболу Валерия Лобановского. Согласны ли вы с этим?

– Не сказал бы, что до футбола Лобановского. Они пытаются комбинированно контролировать мяч, просто так не отдают его, пытаются быстрые атаки проводить. Это такая смешанная схема. Сначала, возможно, он посмотрел и понял, что на это нужно время, а время всегда не хватает. Так что немного, скажем так, упростил игру, и это принесло свои плоды.

Победа сборной Украины вызвала неоднозначную реакцию среди болельщиков.