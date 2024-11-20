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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Не думаю, что у Довбика звездная болезнь»
Лига наций
20 ноября 2024, 12:49 | Обновлено 20 ноября 2024, 13:33
935
2

Мирон МАРКЕВИЧ: «Не думаю, что у Довбика звездная болезнь»

Тренер считает, что Артему не следовало уходить из Ла Лиги

20 ноября 2024, 12:49 | Обновлено 20 ноября 2024, 13:33
935
2
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не думаю, что у Довбика звездная болезнь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский тренер Мирон Маркевич откровенно рассказал о провале украинского форварда Артема Довбика в групповом этапе Лиги наций. Артем сумел забить всего один гол за шесть матчей турнира.

– Что с Довбиком? Один гол в Лиге наций и тот с пенальти чехам – мало для лучшего бомбардира Ла Лиги в прошлом сезоне. Неужели Артем подхватил звездную болезнь или перегорел?

– Не думаю, что у него звездная болезнь. Трудно найти четкое объяснение, почему он за сборную немного забивает. Может, повреждение тому причина – тревожащее его колено...

Я считаю, что ему следовало оставаться играть в Испании. Или в «Жироне» или в другом клубе, если были такие предложения. Но, знаете, есть вера, что он все-таки выйдет на свой уровень. Надо дать ему немного времени на акклиматизацию в «Роме». Будет в клубе все хорошо и за сборную будет играть хорошо. Надеюсь, что в марте мы увидим совсем другого Довбика, – сказал Маркевич.

Победа над национальной командой Албании позволила подопечным Сергея Реброва квалифицироваться в плей-офф турнира, где «сине-желтые» сразятся за выход в Лигу А. Соперниками команды Сергея Реброва могут стать национальные команды Бельгии, Сербии, Шотландии и Венгрии.

Ранее своими эмоциями поделился форвард национальной сборной Украины Роман Яремчук.

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Артем Довбик Жирона Мирон Маркевич Рома Рим сборная Украины по футболу Лига наций
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Dmytro Koval
Довбик - тупий чувак, послухав свою жінку бо свого ума нема, просрав себе у футболі, але грошики все одне заробив, мабуть для них це головне
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