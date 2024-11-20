Мирон МАРКЕВИЧ: «Не думаю, что у Довбика звездная болезнь»

Украинский тренер Мирон Маркевич откровенно рассказал о провале украинского форварда Артема Довбика в групповом этапе Лиги наций. Артем сумел забить всего один гол за шесть матчей турнира.

– Что с Довбиком? Один гол в Лиге наций и тот с пенальти чехам – мало для лучшего бомбардира Ла Лиги в прошлом сезоне. Неужели Артем подхватил звездную болезнь или перегорел?

– Не думаю, что у него звездная болезнь. Трудно найти четкое объяснение, почему он за сборную немного забивает. Может, повреждение тому причина – тревожащее его колено...

Я считаю, что ему следовало оставаться играть в Испании. Или в «Жироне» или в другом клубе, если были такие предложения. Но, знаете, есть вера, что он все-таки выйдет на свой уровень. Надо дать ему немного времени на акклиматизацию в «Роме». Будет в клубе все хорошо и за сборную будет играть хорошо. Надеюсь, что в марте мы увидим совсем другого Довбика, – сказал Маркевич.

Победа над национальной командой Албании позволила подопечным Сергея Реброва квалифицироваться в плей-офф турнира, где «сине-желтые» сразятся за выход в Лигу А. Соперниками команды Сергея Реброва могут стать национальные команды Бельгии, Сербии, Шотландии и Венгрии.

Ранее своими эмоциями поделился форвард национальной сборной Украины Роман Яремчук.