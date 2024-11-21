Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зидан вместо сборной Франции может возглавить клуб, где играет легенда
Major League Soccer
21 ноября 2024, 01:32 |
80
0

Зидан вместо сборной Франции может возглавить клуб, где играет легенда

«Интер Майами» рассматривает Зидана как нового главного тренера

21 ноября 2024, 01:32 |
80
0
Зидан вместо сборной Франции может возглавить клуб, где играет легенда
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Бывший игрок и тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возобновить тренерскую карьеру.

По информации Givemesport, американский футбольный клуб «Интер Майами», который остался без главного тренера, может возглавить Зидан. Француз является одним из главных кандидатов на замену Мартино. Хотя приоритетом Зидана была всегда сборная Франции, но руководство «Интер Майами» попытается убедить француза.

В шорт-лист «Интер Майами» также входят Хави, Анри, Маскерано и Кертин.

Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.

По теме:
«Мы с ним не разговаривали». Матерацци рассказал о ударе Зидана в грудь.
Известный испанский футболист стал совладельцем клуба МЛС
Анчелотти может заменить экс-тренер Реала. Он возглавлял клуб полгода
Major League Soccer (MLS) Зинедин Зидан Интер Майами назначение тренера
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич сообщил, что будет с Тимощуком после его победы в суде против УАФ
Футбол | 20 ноября 2024, 07:47 6
Маркевич сообщил, что будет с Тимощуком после его победы в суде против УАФ
Маркевич сообщил, что будет с Тимощуком после его победы в суде против УАФ

Бывший тренер сборной Украины – о предателе

«Мне очень жаль за это». Анчелотти разочаровал Лунина своим решением
Футбол | 21 ноября 2024, 00:59 2
«Мне очень жаль за это». Анчелотти разочаровал Лунина своим решением
«Мне очень жаль за это». Анчелотти разочаровал Лунина своим решением

Андрей не сыграет в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля»

«Он быстрее и лучше». Легендарный экс-форвард сравнил Довбика и Лукаку
Футбол | 21.11.2024, 01:10
«Он быстрее и лучше». Легендарный экс-форвард сравнил Довбика и Лукаку
«Он быстрее и лучше». Легендарный экс-форвард сравнил Довбика и Лукаку
Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ
Футбол | 20.11.2024, 06:05
Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ
Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ
ДЕВУШКА ДНЯ. Влада Зинченко – вдохновение и любовь Александра Зинченко
Футбол | 20.11.2024, 05:28
ДЕВУШКА ДНЯ. Влада Зинченко – вдохновение и любовь Александра Зинченко
ДЕВУШКА ДНЯ. Влада Зинченко – вдохновение и любовь Александра Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
19.11.2024, 10:39 13
Футбол
Возможные соперники для Украины. Посев для жеребьевки плей-офф Лиги наций
Возможные соперники для Украины. Посев для жеребьевки плей-офф Лиги наций
20.11.2024, 06:23 16
Футбол
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
19.11.2024, 07:22 4
Бокс
Йожеф САБО: «Знаете, почему Довбик не забивает за сборную Украины?»
Йожеф САБО: «Знаете, почему Довбик не забивает за сборную Украины?»
19.11.2024, 21:26 3
Футбол
«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда
«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда
19.11.2024, 10:56 5
Футбол
Мать украинского боксера-чемпиона назвала истинную причину смерти сына
Мать украинского боксера-чемпиона назвала истинную причину смерти сына
19.11.2024, 00:49
Бокс
Албания – Украина – 1:2. Победа в 1000-й день войны. Видео голов и обзор
Албания – Украина – 1:2. Победа в 1000-й день войны. Видео голов и обзор
19.11.2024, 23:45 1
Футбол
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
19.11.2024, 23:38 284
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем