Зидан вместо сборной Франции может возглавить клуб, где играет легенда

Бывший игрок и тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возобновить тренерскую карьеру.

По информации Givemesport, американский футбольный клуб «Интер Майами», который остался без главного тренера, может возглавить Зидан. Француз является одним из главных кандидатов на замену Мартино. Хотя приоритетом Зидана была всегда сборная Франции, но руководство «Интер Майами» попытается убедить француза.

В шорт-лист «Интер Майами» также входят Хави, Анри, Маскерано и Кертин.

Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.