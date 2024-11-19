«Мы – беспомощные». Игрок Реала признал, что Барселона сильнее

Футболист мадридского «Реала» Федерико Вальверде посетил телевизионную передачу Universo Valdano на испанском телеканале Movistar. Игрок вспомнил эмоции команды после поражения в матче с «Барселоной»:

«Это было очень болезненное поражение. Мы выглядели такими беспомощными. Когда ты проигрываешь таким образом, чувствуешь себя ужасно. Мы должны признать, что сыграли плохой матч. Мы не делали много ошибок, но в том матче «Барселона» сыграла превосходно.

В первом тайме у нас были отличные шансы забить, но не получилось. Во второй половине игры все пошло не по плану – сначала пропустили один гол, потом второй. Это тяжело объяснить тактикой или везением. Не знаю, что случилось», – размышляет Вальверде.

Матч «Реал» – «Барселона» состоялся 26 октября – гости одержали разгромную победу со счетом 4:0. Все голы каталонский клуб забил во втором тайме – отличились Роберт Левандовски (дважды), Ламин Ямал и Рафинья.

Сообщалось, что Федерико Вальверде может покинуть испанский чемпионат и перебраттся в Англию.