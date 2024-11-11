Ман Сити нашел в Реале замену для Родри. У него проблемы с Анчелотти

Английский «Манчестер Сити» интересуется уругвайским полузащитником мадридского «Реала» Федерико Вальверде, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «горожане» видят в 26-летнем футболисте замену для испанского хавбека Родри, который вылетел до конца сезона из-за травмы крестообразных связок.

В нынешней кампании Федерико Вальверде провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Федерико Вальверде хочет покинуть «Реал» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Карло Анчелотти.