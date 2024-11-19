Как обыграть Албанию? Соперник сборной Украины проиграл 2 раза за 2 года
Подопечные Сильвиньо в домашних стенах побеждают намного чаще
19 ноября в матче 6-го тура Лиги наций 2024/25 сыграют сборные Албании и Украины.
Встреча состоится в Тиране(Албания) на стадионе «AirAlbania». Команды выйдут на поле в 21:45 по киевскому времени.
Соперник сборной Украины имеет позитивную статистику выступлений в домашних стенах за последние 10 игр: 5 побед, 3 ничьи и 2 поражения.
Интересно, что между первым и вторым поражением прошло два года. Италии проиграли 16 ноября 2022 года (1:3), а Грузии – 10 сентября 2024 года (0:1).
Сообщалось, что Украина чаще побеждала Албанию, чем проигрывала за всю историю противостояний.
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