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Англия
19 ноября 2024, 16:42 | Обновлено 19 ноября 2024, 16:45
422
0

Три в ряд. Английские клубы заинтересованы в подписании лидера Милана

Кристиан Пулишич привлекает внимание «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэма»

19 ноября 2024, 16:42 | Обновлено 19 ноября 2024, 16:45
422
0
Три в ряд. Английские клубы заинтересованы в подписании лидера Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Пулишич

Вингер «Милана» Кристиан Пулишич может вернуться в Английскую премьер-лигу, сообщает Calciomercato.

26-летний игрок попал в шорт-лист «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэма».

Американец получает всего 4 миллиона евро в год чистыми в Италии, что является довольно небольшой зарплатой, которую клубы АПЛ могут с легкостью себе позволить, что и может склонять их к подписанию вингера.

В текущем сезоне Кристиан Пулишич провел 15 матчей на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 5 ассистов.

Полузащитник «Милана» планирует продлить контракт с клубом.

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Данііл Киріяка Источник: Calciomercato
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