Три в ряд. Английские клубы заинтересованы в подписании лидера Милана
Кристиан Пулишич привлекает внимание «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэма»
Вингер «Милана» Кристиан Пулишич может вернуться в Английскую премьер-лигу, сообщает Calciomercato.
26-летний игрок попал в шорт-лист «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэма».
Американец получает всего 4 миллиона евро в год чистыми в Италии, что является довольно небольшой зарплатой, которую клубы АПЛ могут с легкостью себе позволить, что и может склонять их к подписанию вингера.
В текущем сезоне Кристиан Пулишич провел 15 матчей на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 5 ассистов.
Полузащитник «Милана» планирует продлить контракт с клубом.
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