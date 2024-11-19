Три в ряд. Английские клубы заинтересованы в подписании лидера Милана

Вингер «Милана» Кристиан Пулишич может вернуться в Английскую премьер-лигу, сообщает Calciomercato.

26-летний игрок попал в шорт-лист «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэма».

Американец получает всего 4 миллиона евро в год чистыми в Италии, что является довольно небольшой зарплатой, которую клубы АПЛ могут с легкостью себе позволить, что и может склонять их к подписанию вингера.

В текущем сезоне Кристиан Пулишич провел 15 матчей на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 5 ассистов.

Полузащитник «Милана» планирует продлить контракт с клубом.