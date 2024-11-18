Италия18 ноября 2024, 14:44 |
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Счастлив в Италии. Звезда Милана планирует продлить контракт с клубом
Тиджани Рейндерс находится в переговорах с «россонери»
18 ноября 2024, 14:44 |
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Полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс ведет переговоры с клубом касательно продления контракта, сообщает Фабрицио Романо.
26-летний полузащитник счастлив в Италии и готов продлить контракт, даже несмотря на интерес других клубов к нему.
В текущем сезоне Тиджани Рейндерс провел 14 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
Мадридский «Реал» нацелился на подписание защитника «Милана».
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