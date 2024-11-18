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  4. Счастлив в Италии. Звезда Милана планирует продлить контракт с клубом
Италия
18 ноября 2024, 14:44 |
295
0

Счастлив в Италии. Звезда Милана планирует продлить контракт с клубом

Тиджани Рейндерс находится в переговорах с «россонери»

18 ноября 2024, 14:44 |
295
0
Счастлив в Италии. Звезда Милана планирует продлить контракт с клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиджани Рейндерс

Полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс ведет переговоры с клубом касательно продления контракта, сообщает Фабрицио Романо.

26-летний полузащитник счастлив в Италии и готов продлить контракт, даже несмотря на интерес других клубов к нему.

В текущем сезоне Тиджани Рейндерс провел 14 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

Мадридский «Реал» нацелился на подписание защитника «Милана».

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Тиджани Рейндерс Милан продление контракта чемпионат Италии по футболу Серия A
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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