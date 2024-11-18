Счастлив в Италии. Звезда Милана планирует продлить контракт с клубом

Полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс ведет переговоры с клубом касательно продления контракта, сообщает Фабрицио Романо.

26-летний полузащитник счастлив в Италии и готов продлить контракт, даже несмотря на интерес других клубов к нему.

В текущем сезоне Тиджани Рейндерс провел 14 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

Мадридский «Реал» нацелился на подписание защитника «Милана».