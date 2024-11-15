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  4. Он забивал Лунину. Реал нацелился на подписание игрока сборной Германии
Испания
15 ноября 2024, 11:04 | Обновлено 15 ноября 2024, 11:05
457
0

Он забивал Лунину. Реал нацелился на подписание игрока сборной Германии

Малик Тшау может покинуть «Милан»

15 ноября 2024, 11:04 | Обновлено 15 ноября 2024, 11:05
457
0
Он забивал Лунину. Реал нацелился на подписание игрока сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Малик Тшау

Мадридскому «Реалу» порекомендовали обратить внимание на немецкого центрального защитника итальянского «Милана» Малика Тшау, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, характеристики 23-летнего футболиста в сочетании с небольшим ценником делают его переход в королевский клуб очень вероятным.

Интересно, что Малик Тшау недавно забивал в ворота «Реала», когда их защищал украинец Андрей Лунин. Произошло это в матче 4-го тура Лиги чемпионов, когда «россонери» на «Бернабеу» победили «сливочных» со счетом 3:1.

В сезоне 2024/25 Малик Тшау провел 7 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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Дмитро Вербинський Источник: El Gol Digital
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