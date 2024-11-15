Он забивал Лунину. Реал нацелился на подписание игрока сборной Германии
Малик Тшау может покинуть «Милан»
Мадридскому «Реалу» порекомендовали обратить внимание на немецкого центрального защитника итальянского «Милана» Малика Тшау, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, характеристики 23-летнего футболиста в сочетании с небольшим ценником делают его переход в королевский клуб очень вероятным.
Интересно, что Малик Тшау недавно забивал в ворота «Реала», когда их защищал украинец Андрей Лунин. Произошло это в матче 4-го тура Лиги чемпионов, когда «россонери» на «Бернабеу» победили «сливочных» со счетом 3:1.
В сезоне 2024/25 Малик Тшау провел 7 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
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