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Лига наций УЕФА. Лига C
Болгария
18.11.2024 21:45 – FT 1 : 1
Беларусь
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Лига наций
19 ноября 2024, 15:59 | Обновлено 19 ноября 2024, 16:09
247
0

Болгария – беларусь – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций

19 ноября 2024, 15:59 | Обновлено 19 ноября 2024, 16:09
247
0
Болгария – беларусь – 1:1. Видео голов и обзор матча
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18 ноября состоялся заключительный матч 6-го тура группового раунда Лиги наций 2024/25, в котором встретились сборные Болгарии и беларуси.

В Дивизионе С сборная Болгарии сыграла в ничью с командой беларуси (1:1). Игра прошла на стадионе «Васил Левски» в Софии.

Болгария завершила групповой этап на втором месте и теперь продолжит борьбу в стыковых матчах за право участия в Дивизионе В. беларусь завершила групповой этап на третьем месте, не имея шансов на повышение.

Лига наций 2024/25. Дивизион С

Группа 3. 6-й тур, 18 ноября

Болгария – беларусь – 1:1

Голы: Панайотов 12, Коволев 70

Видеообзор матча:

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Ковалев (Беларусь).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Васил Панайотов (Болгария).
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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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