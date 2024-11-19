18 ноября состоялся заключительный матч 6-го тура группового раунда Лиги наций 2024/25, в котором встретились сборные Болгарии и беларуси.

В Дивизионе С сборная Болгарии сыграла в ничью с командой беларуси (1:1). Игра прошла на стадионе «Васил Левски» в Софии.

Болгария завершила групповой этап на втором месте и теперь продолжит борьбу в стыковых матчах за право участия в Дивизионе В. беларусь завершила групповой этап на третьем месте, не имея шансов на повышение.

Лига наций 2024/25. Дивизион С

Группа 3. 6-й тур, 18 ноября

Болгария – беларусь – 1:1

Голы: Панайотов 12, Коволев 70

Видеообзор матча: