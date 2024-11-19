Болгария – беларусь – 1:1. Видео голов и обзор матча
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18 ноября состоялся заключительный матч 6-го тура группового раунда Лиги наций 2024/25, в котором встретились сборные Болгарии и беларуси.
В Дивизионе С сборная Болгарии сыграла в ничью с командой беларуси (1:1). Игра прошла на стадионе «Васил Левски» в Софии.
Болгария завершила групповой этап на втором месте и теперь продолжит борьбу в стыковых матчах за право участия в Дивизионе В. беларусь завершила групповой этап на третьем месте, не имея шансов на повышение.
Лига наций 2024/25. Дивизион С
Группа 3. 6-й тур, 18 ноября
Болгария – беларусь – 1:1
Голы: Панайотов 12, Коволев 70
Видеообзор матча:
События матча
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