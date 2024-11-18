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  4. Что ждет Довбика? В Италии узнали, как будет выглядеть Рома в первых матчах
Италия
18 ноября 2024, 21:57 |
1184
1

Что ждет Довбика? В Италии узнали, как будет выглядеть Рома в первых матчах

Итальянские журналисты сообщили об изменениях под руководством Клаудио Раньери

18 ноября 2024, 21:57 |
1184
1
Что ждет Довбика? В Италии узнали, как будет выглядеть Рома в первых матчах
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Итальянские журналисты узнали первые изменения в «Роме», которые сделает главный тренер римского клуба Клаудио Раньери.

Сообщается, что новый наставник собирается играть со схемой, в которой будут три центральных защитника. Раньери собирается отказаться от персонального прессинга – он хочет, чтобы игроки отвечали за свою зону, а не конкретного футболиста.

Тренер считает, что главная проблема связана с защитой – «Рома» пропускает слишком много. Клаудио планирует садиться ближе к своим воротам при атаках соперника, чем это было раньше. Интересно, что больше шансов получит защитник Матс Хуммельс.

Изменения коснутся и атаки. Раньери собирается сделать ставку в нападении на аргентинца Пауло Дибалу. Журналисты сообщают, что в первых матчах игрок получит полную свободу действий и доверие от тренера.

Ранее Клаудио Раньери озвучил свои задачи во главе «волков».

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Клаудио Раньери Артем Довбик Матс Хуммельс Пауло Дибала
Микола Титюк Источник: Football-Italia
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vruthiy-112
Хоч Раньєрі вдовбить Артему, що взагалі і як робити нападнику.!!!
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