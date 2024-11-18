Что ждет Довбика? В Италии узнали, как будет выглядеть Рома в первых матчах

Итальянские журналисты узнали первые изменения в «Роме», которые сделает главный тренер римского клуба Клаудио Раньери.

Сообщается, что новый наставник собирается играть со схемой, в которой будут три центральных защитника. Раньери собирается отказаться от персонального прессинга – он хочет, чтобы игроки отвечали за свою зону, а не конкретного футболиста.

Тренер считает, что главная проблема связана с защитой – «Рома» пропускает слишком много. Клаудио планирует садиться ближе к своим воротам при атаках соперника, чем это было раньше. Интересно, что больше шансов получит защитник Матс Хуммельс.

Изменения коснутся и атаки. Раньери собирается сделать ставку в нападении на аргентинца Пауло Дибалу. Журналисты сообщают, что в первых матчах игрок получит полную свободу действий и доверие от тренера.

Ранее Клаудио Раньери озвучил свои задачи во главе «волков».