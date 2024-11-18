Он играл против Украины. Реал заинтересован в услугах 19-летнего футболиста

Мадридский «Реал» заинтересован в услугах 19-летнего португальского защитника Дариу Эссугу.

Игрок принадлежит «Спортингу», однако на правах аренды выступает за испанский «Лас-Пальмас». Руководство впечатлено перспективным футболистом и считает, что у него есть хорошие перспективы.

Эссугу вошел в историю «Спортинга» – он стал самым молодым дебютантом в истории клуба (16 лет). Контракт Дариу рассчитан до лета 2027 года, сумма отступных – 60 млн евро.

Футболист регулярно играет за Португалию U-21 – 15 ноября вышел в стартовом составе команды против сборной Украины U-21. Мадридский «Реал» считает, что португалец сможет заменить полузащитника Луку Модрича, который может покинуть клуб летом 2025 года.