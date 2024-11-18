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  4. Он играл против Украины. Реал заинтересован в услугах 19-летнего футболиста
Испания
18 ноября 2024, 19:37 |
484
1

Он играл против Украины. Реал заинтересован в услугах 19-летнего футболиста

Дариу Эссугу стал самым молодым дебютантом в истории «Спортинга»

18 ноября 2024, 19:37 |
484
1
Он играл против Украины. Реал заинтересован в услугах 19-летнего футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Эссуго

Мадридский «Реал» заинтересован в услугах 19-летнего португальского защитника Дариу Эссугу.

Игрок принадлежит «Спортингу», однако на правах аренды выступает за испанский «Лас-Пальмас». Руководство впечатлено перспективным футболистом и считает, что у него есть хорошие перспективы.

Эссугу вошел в историю «Спортинга» – он стал самым молодым дебютантом в истории клуба (16 лет). Контракт Дариу рассчитан до лета 2027 года, сумма отступных – 60 млн евро.

Футболист регулярно играет за Португалию U-21 – 15 ноября вышел в стартовом составе команды против сборной Украины U-21. Мадридский «Реал» считает, что португалец сможет заменить полузащитника Луку Модрича, который может покинуть клуб летом 2025 года.

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Микола Титюк Источник: Madrid Universal
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Комментарии 1
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pol-55
Реал тільки Рамосі незацікавлений,в усіх інших успішних, зацікавлений.
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