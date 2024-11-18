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Испания
18 ноября 2024, 12:31 |
941
1

Второго шанса не будет. Реал несколько раз отказал своей легенде

Серхио Рамос предлагал свои услуги «сливочным», однако услышал «Нет»

18 ноября 2024, 12:31 |
941
1
Второго шанса не будет. Реал несколько раз отказал своей легенде
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Испанский защитник Серхио Рамос пытается вернуться в мадридский «Реал», сообщает Marca.

38-летний футболист чувствует, что его время в клубе еще не закончилось, потому продолжает предлагать свои услуги «сливочным». Несмотря на то, что в Мадриде настроены на поиск защитника, вариант возвращения Серхио после 3 лет отсутствия на «Бернабеу» не рассматривается.

Серхио Рамос на данный момент является свободным агентом. Последним клубом легендарного защитника была «Севилья».

25 травм в «Реале» за три месяца.

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Данііл Киріяка Источник: Marca
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zhyr
Нє, там Забарного купують
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