Второго шанса не будет. Реал несколько раз отказал своей легенде

Испанский защитник Серхио Рамос пытается вернуться в мадридский «Реал», сообщает Marca.

38-летний футболист чувствует, что его время в клубе еще не закончилось, потому продолжает предлагать свои услуги «сливочным». Несмотря на то, что в Мадриде настроены на поиск защитника, вариант возвращения Серхио после 3 лет отсутствия на «Бернабеу» не рассматривается.

Серхио Рамос на данный момент является свободным агентом. Последним клубом легендарного защитника была «Севилья».

25 травм в «Реале» за три месяца.