Испания18 ноября 2024, 12:31 |
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Второго шанса не будет. Реал несколько раз отказал своей легенде
Серхио Рамос предлагал свои услуги «сливочным», однако услышал «Нет»
18 ноября 2024, 12:31 |
941
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Испанский защитник Серхио Рамос пытается вернуться в мадридский «Реал», сообщает Marca.
38-летний футболист чувствует, что его время в клубе еще не закончилось, потому продолжает предлагать свои услуги «сливочным». Несмотря на то, что в Мадриде настроены на поиск защитника, вариант возвращения Серхио после 3 лет отсутствия на «Бернабеу» не рассматривается.
Серхио Рамос на данный момент является свободным агентом. Последним клубом легендарного защитника была «Севилья».
25 травм в «Реале» за три месяца.
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