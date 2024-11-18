«Мои агенты работают». Педри – про свой будущий клуб

Испанский полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал ситуацию касательно переговоров о продлении контракта:

«Мои агенты ведут переговоры касательно нового контракта с Барселоной».

«Я думаю, что все идет хорошо, так, как и ожидалось».

В текущем сезоне Педри сыграл 17 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Нынешний контракт полузащитника с «сине-гранатовыми» истекает лето 2026-го года.

«Арсенал» интересуется лидером «Барселоны».