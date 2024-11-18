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  4. «Мои агенты работают». Педри – про свой будущий клуб
Испания
18 ноября 2024, 10:47 | Обновлено 18 ноября 2024, 10:48
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«Мои агенты работают». Педри – про свой будущий клуб

Агенты Педри работают над новым контрактом испанца с «Барсой»

18 ноября 2024, 10:47 | Обновлено 18 ноября 2024, 10:48
190
0
«Мои агенты работают». Педри – про свой будущий клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Испанский полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал ситуацию касательно переговоров о продлении контракта:

«Мои агенты ведут переговоры касательно нового контракта с Барселоной».

«Я думаю, что все идет хорошо, так, как и ожидалось».

В текущем сезоне Педри сыграл 17 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Нынешний контракт полузащитника с «сине-гранатовыми» истекает лето 2026-го года.

«Арсенал» интересуется лидером «Барселоны».

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Педри Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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