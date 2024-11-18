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Лига наций
18 ноября 2024, 09:56 | Обновлено 18 ноября 2024, 09:57
803
2

«Было очень важно победить». Цитаишвили – о матче против Украины

Бывший футболист сборной Украины выступает за Грузию

18 ноября 2024, 09:56 | Обновлено 18 ноября 2024, 09:57
803
2
«Было очень важно победить». Цитаишвили – о матче против Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Цитаишвили

Полузащитник национальной сборной Грузии Георгий Цитаишвили поделился эмоциями после матча против национальной команды Украины в пятом туре группового этапа Лиги наций.

«Лучше, чтобы мою игру оценили тренеры. Я не люблю говорить о себе. Конечно, Украина – сильная команда. Около 80% их игроков выступают в топ-лигах.

Мы вышли на игру с большой мотивацией, потому что первый матч получился не таким, как нам бы хотелось (0:1). Мы хорошо играли, контролировали матч. Во втором тайме мы создали моменты, мы заслуживали победы.

Я был вдвойне мотивирован. Конечно, игру в футболке украинской сборной не сравнить с грузинской. Для меня было очень важно победить, но я надеюсь, что с Чехией все будет хорошо», – сказал грузин.

Георгий Цитаишвили выступал за юношеские и молодежные сборные Украины, но затем принял решение принять грузинское гражданство. В настоящее время бывший футболист киевского «Динамо» выступает в Испании.

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Георгий Цитаишвили сборная Грузии по футболу сборная Украины по футболу Лига наций Грузия - Украина
Олег Вахоцкий Источник
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
О каких 80% игроков в топ-лигах он говорит? Вот так рождаются мифы, ну или может он считает чукр 21-й в рейтинге УЕФА топ-лигой, потому что в основе вышло 4 легионера - это 36%.
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ViAn
Так він і зараз гравець Динамо, а в Іспанії грає в оренді.
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0
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