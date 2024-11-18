«Было очень важно победить». Цитаишвили – о матче против Украины

Полузащитник национальной сборной Грузии Георгий Цитаишвили поделился эмоциями после матча против национальной команды Украины в пятом туре группового этапа Лиги наций.

«Лучше, чтобы мою игру оценили тренеры. Я не люблю говорить о себе. Конечно, Украина – сильная команда. Около 80% их игроков выступают в топ-лигах.

Мы вышли на игру с большой мотивацией, потому что первый матч получился не таким, как нам бы хотелось (0:1). Мы хорошо играли, контролировали матч. Во втором тайме мы создали моменты, мы заслуживали победы.

Я был вдвойне мотивирован. Конечно, игру в футболке украинской сборной не сравнить с грузинской. Для меня было очень важно победить, но я надеюсь, что с Чехией все будет хорошо», – сказал грузин.

Георгий Цитаишвили выступал за юношеские и молодежные сборные Украины, но затем принял решение принять грузинское гражданство. В настоящее время бывший футболист киевского «Динамо» выступает в Испании.