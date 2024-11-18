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  4. Доменико ТЕДЕСКО: «Получили не тот результат, который мы хотели»
Лига наций
18 ноября 2024, 01:35 |
23
0

Доменико ТЕДЕСКО: «Получили не тот результат, который мы хотели»

Тренер сборной Бельгии нашел причину поражения против Израиля

18 ноября 2024, 01:35 |
23
0
Доменико ТЕДЕСКО: «Получили не тот результат, который мы хотели»
Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Тедеско

Тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско подвел итоги поединка против национальной команды Израиля в шестом туре Лиги наций (0:1).

«У нас была команда, которая никогда не играла вместе, никогда не тренировалась вместе – всему виной травмы. Мы хорошо начали, но в итоге, в действительно сложных обстоятельствах, получили не тот результат, который мы хотели, и именно поэтому мы очень разочарованы.

Некоторые футболисты играли 90 минут три дня назад, и сегодня вечером были более или менее обязаны играть 90 минут. В целом извлечен урок, и это также было частью плана. Задача плана в том, чтобы познакомиться со многими игроками сейчас, потому что дальше времени не будет.

Мы останемся в Лиге А, я в этом уверен, потому что мы знаем, как играть в плей-офф. Это будет важно, это наша цель, как и попасть на чемпионат мира», – сказал Тедеско.

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Доменико Тедеско сборная Бельгии по футболу сборная Израиля по футболу Лига наций
Андрій Вітренко Источник: УЕФА
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