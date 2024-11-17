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Лига чемпионов
17 ноября 2024, 19:35 | Обновлено 17 ноября 2024, 19:38
162
0

Украинские арбитры получили назначения на матч Юношеской лиги УЕФА

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17 ноября 2024, 19:35 | Обновлено 17 ноября 2024, 19:38
162
0
Украинские арбитры получили назначения на матч Юношеской лиги УЕФА
УАФ. Дмитрий Панчишин

На матче 2-го раунда Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА между командами «Локомотива» (Хорватия) и «Фарул» (Румыния), который состоится 11 декабря, будет работать судейская бригада из Украины. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром матча назначен Дмитрий Панчишин. Ему на линиях будут помогать ассистенты Дмитрий Запороженко и Александр Корнийко.

Дмитрий Панчишин обслуживает футбольные матчи Премьер-лиги Украины с 2018 года.

В этом сезоне украинский арбитр уже отсудил три игры на международном уровне. В Лиге Европы Панчишин работал на матче квалификационного раунда между «Эльфсборгом» и «Пафосом». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. Арбитр показал четыре желтые карточки, одну красную, а также назначил пенальти.

Также две игры украинский арбитр отсудил в Юношеской лиге УЕФА.

В Юношеской лиге УЕФА донецкий «Шахтер» входит в число лидеров основного раунда.

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Юношеская лига УЕФА Дмитрий Панчишин Дмитрий Запороженко Александр Корнийко Локомотива Загреб Фарул
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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