Источник: автор автогола Грузии в игре с Украиной мог оказаться в Динамо

Грузинский защитник Соломон Кверквелия мог оказаться в киевском Динамо, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.

Кверквелия стал автором автогола сборной Грузии в начале матча 5-го тура Лиги наций против команды Украины (1:1).

Соломон летом 2024 был свободным агентом, а затем стал игроком клуба Динамо Тбилиси.

По данным журналиста, центрбека предлагали бесплатно подписать киевскому клубу, как раз находившемуся в поисках игрока на позицию центбека.

Соломон Кверквелия осенью сыграл за Динамо Тбилиси в чемпионате Грузии 9 матчей и забил 1 гол.