Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: автор автогола Грузии в игре с Украиной мог оказаться в Динамо
Лига наций
17 ноября 2024, 21:27 | Обновлено 17 ноября 2024, 21:41
289
0

Источник: автор автогола Грузии в игре с Украиной мог оказаться в Динамо

Соломон Кверквелия был свободным агентом, а затем перешел в Динамо Тбилиси

17 ноября 2024, 21:27 | Обновлено 17 ноября 2024, 21:41
289
0
Источник: автор автогола Грузии в игре с Украиной мог оказаться в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Соломон Кверквелия

Грузинский защитник Соломон Кверквелия мог оказаться в киевском Динамо, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.

Кверквелия стал автором автогола сборной Грузии в начале матча 5-го тура Лиги наций против команды Украины (1:1).

Соломон летом 2024 был свободным агентом, а затем стал игроком клуба Динамо Тбилиси.

По данным журналиста, центрбека предлагали бесплатно подписать киевскому клубу, как раз находившемуся в поисках игрока на позицию центбека.

Соломон Кверквелия осенью сыграл за Динамо Тбилиси в чемпионате Грузии 9 матчей и забил 1 гол.

По теме:
Австрия – Словения – 1:1. Ничья, изменившая все. Видео голов и обзор
ФОТО. Мбаппе показал, как болеет за сборную Франции
Финляндия – Греция – 0:2. Что принесла победа? Видео голов и обзор матча
Соломон Кверквелия Динамо Тбилиси Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Лига наций Игорь Бурбас сборная Грузии по футболу Грузия - Украина сборная Украины по футболу автогол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Попов и еще 49 звезд будущего по версии УЕФА в 2019-м. Где они сейчас?
Футбол | 17 ноября 2024, 18:30 9
Попов и еще 49 звезд будущего по версии УЕФА в 2019-м. Где они сейчас?
Попов и еще 49 звезд будущего по версии УЕФА в 2019-м. Где они сейчас?

Давайте посмотрим, с кем руководящий орган европейского футбола угадал, а с кем – угодил в штангу

Италия – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 17 ноября 2024, 20:59 1
Италия – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Италия – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 17 ноября в 21:45 по Киеву

Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
Футбол | 17.11.2024, 14:34
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Футбол | 17.11.2024, 06:23
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
Футбол | 16.11.2024, 21:31
Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-тренера Динамо и Шахтера Луческу будут судить. Причина очень странная
Экс-тренера Динамо и Шахтера Луческу будут судить. Причина очень странная
15.11.2024, 16:30 4
Футбол
Побит рекорд США. Известно, сколько миллионов принес бой Тайсон – Пол
Побит рекорд США. Известно, сколько миллионов принес бой Тайсон – Пол
16.11.2024, 06:19 2
Бокс
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
17.11.2024, 09:11
Бокс
В 58 лет на уровне! Майк Тайсон и Джейк Пол устроили крутое шоу
В 58 лет на уровне! Майк Тайсон и Джейк Пол устроили крутое шоу
16.11.2024, 07:36 20
Бокс
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
16.11.2024, 21:59 37
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Алиса Шмидт – самая сексуальная спортсменка мира
ДЕВУШКА ДНЯ. Алиса Шмидт – самая сексуальная спортсменка мира
17.11.2024, 06:06 11
Другие виды
ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Гвардиола – лучшее творение лысого гения из Ман Сити
ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Гвардиола – лучшее творение лысого гения из Ман Сити
16.11.2024, 05:34 6
Футбол
Без одного форварда. Стала известна заявка Украины на матч против Грузии
Без одного форварда. Стала известна заявка Украины на матч против Грузии
16.11.2024, 09:07 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем