Источник: автор автогола Грузии в игре с Украиной мог оказаться в Динамо
Соломон Кверквелия был свободным агентом, а затем перешел в Динамо Тбилиси
Грузинский защитник Соломон Кверквелия мог оказаться в киевском Динамо, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.
Кверквелия стал автором автогола сборной Грузии в начале матча 5-го тура Лиги наций против команды Украины (1:1).
Соломон летом 2024 был свободным агентом, а затем стал игроком клуба Динамо Тбилиси.
По данным журналиста, центрбека предлагали бесплатно подписать киевскому клубу, как раз находившемуся в поисках игрока на позицию центбека.
Соломон Кверквелия осенью сыграл за Динамо Тбилиси в чемпионате Грузии 9 матчей и забил 1 гол.
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