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Испания
17 ноября 2024, 14:39 | Обновлено 17 ноября 2024, 14:43
119
0

«Нужно отдохнуть от этого.» Пике не видит себя тренером

Испанец не хочет тренировать

17 ноября 2024, 14:39 | Обновлено 17 ноября 2024, 14:43
119
0
«Нужно отдохнуть от этого.» Пике не видит себя тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерер Пике

Бывший футболист национальной сборной Испании Жерер Пике заявил, что ему не интересно начинать тренерскую карьеру. Испанец не видит себя специалистом высокого уровня в будущем.

–Я хотел бы видеть тебя тренером или менеджером, но ты выбрал параллельный путь.

– Возможно, в будущем я вернусь в футбол, но буду заниматься другими вещами. Сейчас я чувствую себя комфортно и сфокусировано. Но быть тренером мне не интересно, 20 лет рутины привели к перенасыщению. Тренировка каждый день, игра раз в 3-4 дня, мне действительно нужно было отдохнуть от этого», – сказал Жерар.

Испанец создал свою лигу Kings League Infojobs в начале 2023-го после завершения карьеры футболиста.

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Олег Вахоцкий Источник: Corriere dello Sport
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