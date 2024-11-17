«Нужно отдохнуть от этого.» Пике не видит себя тренером
Испанец не хочет тренировать
Бывший футболист национальной сборной Испании Жерер Пике заявил, что ему не интересно начинать тренерскую карьеру. Испанец не видит себя специалистом высокого уровня в будущем.
–Я хотел бы видеть тебя тренером или менеджером, но ты выбрал параллельный путь.
– Возможно, в будущем я вернусь в футбол, но буду заниматься другими вещами. Сейчас я чувствую себя комфортно и сфокусировано. Но быть тренером мне не интересно, 20 лет рутины привели к перенасыщению. Тренировка каждый день, игра раз в 3-4 дня, мне действительно нужно было отдохнуть от этого», – сказал Жерар.
Испанец создал свою лигу Kings League Infojobs в начале 2023-го после завершения карьеры футболиста.
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