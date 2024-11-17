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  4. «Этот клуб не травмпункт». Президент Палмейраса «проехалась» по Неймару
Бразилия
17 ноября 2024, 13:39 | Обновлено 17 ноября 2024, 13:44
926
2

«Этот клуб не травмпункт». Президент Палмейраса «проехалась» по Неймару

Лейла отрицает возможность трансфера Неймара

17 ноября 2024, 13:39 | Обновлено 17 ноября 2024, 13:44
926
2
«Этот клуб не травмпункт». Президент Палмейраса «проехалась» по Неймару
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Президент бразильского «Палмейраса» Лейла прокомментировала возможный трансфер Неймара:

«Неймар не присоединится к «Палмейрасу», этот клуб не является медицинским отделением».

«Я хочу, что бы к нам присоединился тот, кто сыграет в любой момент, если этого захочет менеджер. Я не соглашусь на подписание игрока, который непригоден для футбола»

В текущем сезоне бразилец провел на поле 42 минуты на поле, без результативных действий.

Неймар определился со своим будущим.

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Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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OKs100
Неймар по сути закончил карьеру.
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+1
Serhii P.
Молодець президент "Палмейраса", все вірно та по ділу. 
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+1
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