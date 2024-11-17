«Этот клуб не травмпункт». Президент Палмейраса «проехалась» по Неймару

Президент бразильского «Палмейраса» Лейла прокомментировала возможный трансфер Неймара:

«Неймар не присоединится к «Палмейрасу», этот клуб не является медицинским отделением».

«Я хочу, что бы к нам присоединился тот, кто сыграет в любой момент, если этого захочет менеджер. Я не соглашусь на подписание игрока, который непригоден для футбола»

В текущем сезоне бразилец провел на поле 42 минуты на поле, без результативных действий.

Неймар определился со своим будущим.