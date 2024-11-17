Бразилия17 ноября 2024, 13:39 | Обновлено 17 ноября 2024, 13:44
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«Этот клуб не травмпункт». Президент Палмейраса «проехалась» по Неймару
Лейла отрицает возможность трансфера Неймара
17 ноября 2024, 13:39 | Обновлено 17 ноября 2024, 13:44
926
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Президент бразильского «Палмейраса» Лейла прокомментировала возможный трансфер Неймара:
«Неймар не присоединится к «Палмейрасу», этот клуб не является медицинским отделением».
«Я хочу, что бы к нам присоединился тот, кто сыграет в любой момент, если этого захочет менеджер. Я не соглашусь на подписание игрока, который непригоден для футбола»
В текущем сезоне бразилец провел на поле 42 минуты на поле, без результативных действий.
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Комментарии 2
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Неймар по сути закончил карьеру.
Молодець президент "Палмейраса", все вірно та по ділу.
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