Остается в клубе? Скандальный бразилец определился со своим будущим

Бразильский футболист «Аль-Хиляль» Неймар не собирается разрывать контракт с клубом и планирует провести сезон 2024/25 в Саудовской Аравии.

Руководство клуба планировало договориться с игроком и разорвать контракт в ближайшее трансферное окно. Неймар станет свободным агентом летом 2025 года и не собирается покидать Саудовскую Аравию зимой. «Аль-Хиляль» не может больше финансово тянуть бразильца – игрок получает внушительную зарплату, однако не смог сыграть даже 10 матчей.

Ранее сообщалось, что главными претендентами на подписание Неймара являются два клуба – «Интер Майами», где он может воссоединиться с Лионелем Месси, и «Сантос», в котором бразилец начинал карьеру.