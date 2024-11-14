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  4. Остается в клубе? Скандальный бразилец определился со своим будущим
Саудовская Аравия
14 ноября 2024, 11:54 |
324
0

Остается в клубе? Скандальный бразилец определился со своим будущим

Неймар не собирается покидать Саудовскую Аравию в ближайшее трансферное окно

14 ноября 2024, 11:54 |
324
0
Остается в клубе? Скандальный бразилец определился со своим будущим
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский футболист «Аль-Хиляль» Неймар не собирается разрывать контракт с клубом и планирует провести сезон 2024/25 в Саудовской Аравии.

Руководство клуба планировало договориться с игроком и разорвать контракт в ближайшее трансферное окно. Неймар станет свободным агентом летом 2025 года и не собирается покидать Саудовскую Аравию зимой. «Аль-Хиляль» не может больше финансово тянуть бразильца – игрок получает внушительную зарплату, однако не смог сыграть даже 10 матчей.

Ранее сообщалось, что главными претендентами на подписание Неймара являются два клуба – «Интер Майами», где он может воссоединиться с Лионелем Месси, и «Сантос», в котором бразилец начинал карьеру.

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Неймар Интер Майами Сантос Лионель Месси
Микола Титюк Источник: Footmercato
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