Бразилия07 ноября 2024, 20:20 | Обновлено 07 ноября 2024, 20:44
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Бывший клуб Неймара хочет вернуть его к себе. И это не Барселона
Бразилец может сменить клубную прописку уже зимой
07 ноября 2024, 20:20 | Обновлено 07 ноября 2024, 20:44
334
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Бразильская звезда «Аль-Хиляля» Неймар работает над тем, что бы покинуть клуб уже этой зимой, сообщает ysscores. Игрок ведет переговоры с клубом про разрыв соглашения в январе следующего года.
Этим может воспользоваться «Сантос», который мечтает подписать игрока. Сам бразилец также рассматривает вариант возвращения на родину.
В текущем сезоне Неймар сыграл 2 матча в чемпионате Саудовской Аравии, без результативных действий.
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