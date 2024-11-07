Бывший клуб Неймара хочет вернуть его к себе. И это не Барселона

Бразильская звезда «Аль-Хиляля» Неймар работает над тем, что бы покинуть клуб уже этой зимой, сообщает ysscores. Игрок ведет переговоры с клубом про разрыв соглашения в январе следующего года.

Этим может воспользоваться «Сантос», который мечтает подписать игрока. Сам бразилец также рассматривает вариант возвращения на родину.

В текущем сезоне Неймар сыграл 2 матча в чемпионате Саудовской Аравии, без результативных действий.

Стал известен срок, на который Неймар выбыл из-за травмы.