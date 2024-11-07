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Бразилия
07 ноября 2024, 20:20 | Обновлено 07 ноября 2024, 20:44
334
0

Бывший клуб Неймара хочет вернуть его к себе. И это не Барселона

Бразилец может сменить клубную прописку уже зимой

07 ноября 2024, 20:20 | Обновлено 07 ноября 2024, 20:44
334
0
Бывший клуб Неймара хочет вернуть его к себе. И это не Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильская звезда «Аль-Хиляля» Неймар работает над тем, что бы покинуть клуб уже этой зимой, сообщает ysscores. Игрок ведет переговоры с клубом про разрыв соглашения в январе следующего года.

Этим может воспользоваться «Сантос», который мечтает подписать игрока. Сам бразилец также рассматривает вариант возвращения на родину.

В текущем сезоне Неймар сыграл 2 матча в чемпионате Саудовской Аравии, без результативных действий.

Стал известен срок, на который Неймар выбыл из-за травмы.

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Неймар Сантос Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу чемпионат Бразилии по футболу
Данііл Киріяка Источник
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