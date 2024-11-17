Португалия17 ноября 2024, 13:26 | Обновлено 17 ноября 2024, 13:36
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«Люблю этот клуб». Дьекереш – про свой возможный трансфер
Виктор Дьекереш про клубные перспективы после матча Лиги наций
17 ноября 2024, 13:26 | Обновлено 17 ноября 2024, 13:36
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Шведский нападающий «Спортинга» Виктор Дьекереш прокомментировал свое клубное будущее:
«Я хочу закончить сезон в «Спортинге». Мне тут нравится».
«Новый клуб? Увидим тогда, когда придет время. Я хочу играть, это главное. Но будут и другие факторы».
В текущем сезоне Виктор Дьекереш провел 17 матчей на клубном уровне, забил 23 гола и отдал 4 ассиста.
Лондонский «Челси» нацелился на трансфер Виктора Дьекереша.
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