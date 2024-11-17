«Люблю этот клуб». Дьекереш – про свой возможный трансфер

Шведский нападающий «Спортинга» Виктор Дьекереш прокомментировал свое клубное будущее:

«Я хочу закончить сезон в «Спортинге». Мне тут нравится».

«Новый клуб? Увидим тогда, когда придет время. Я хочу играть, это главное. Но будут и другие факторы».

В текущем сезоне Виктор Дьекереш провел 17 матчей на клубном уровне, забил 23 гола и отдал 4 ассиста.

Лондонский «Челси» нацелился на трансфер Виктора Дьекереша.