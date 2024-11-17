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Португалия
17 ноября 2024, 13:26 | Обновлено 17 ноября 2024, 13:36
773
0

«Люблю этот клуб». Дьекереш – про свой возможный трансфер

Виктор Дьекереш про клубные перспективы после матча Лиги наций

17 ноября 2024, 13:26 | Обновлено 17 ноября 2024, 13:36
773
0
«Люблю этот клуб». Дьекереш – про свой возможный трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Шведский нападающий «Спортинга» Виктор Дьекереш прокомментировал свое клубное будущее:

«Я хочу закончить сезон в «Спортинге». Мне тут нравится».

«Новый клуб? Увидим тогда, когда придет время. Я хочу играть, это главное. Но будут и другие факторы».

В текущем сезоне Виктор Дьекереш провел 17 матчей на клубном уровне, забил 23 гола и отдал 4 ассиста.

Лондонский «Челси» нацелился на трансфер Виктора Дьекереша.

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Виктор Дьекереш Спортинг Лиссабон трансферы чемпионат Португалии по футболу
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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