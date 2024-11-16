Челси нацелился на трансфер суперфорварда за 100 миллионов евро
Виктор Дьекереш может перейти в лондонский клуб
26-летний шведский голеадор лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш заинтересовал ряд европейских топ-клубов.
По информации Fichajes, лондонский «Челси» сделал трансфер Дьекереша приоритетным. Именно лондонский клуб является сейчас главным фаворитом на подписание шведа и уже контактировал с самим игроком.
Отмечается, что «Спортинг» рассчитывает получить за своего лидера 100 миллионов евро.
В этом сезоне Дьекереш провел 18 матчей и забил 23 гола. Игроком также интересуется каталонская «Барселона».
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