Челси нацелился на трансфер суперфорварда за 100 миллионов евро

26-летний шведский голеадор лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш заинтересовал ряд европейских топ-клубов.

По информации Fichajes, лондонский «Челси» сделал трансфер Дьекереша приоритетным. Именно лондонский клуб является сейчас главным фаворитом на подписание шведа и уже контактировал с самим игроком.

Отмечается, что «Спортинг» рассчитывает получить за своего лидера 100 миллионов евро.

В этом сезоне Дьекереш провел 18 матчей и забил 23 гола. Игроком также интересуется каталонская «Барселона».