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Англия
16 ноября 2024, 20:21 |
551
0

Челси нацелился на трансфер суперфорварда за 100 миллионов евро

Виктор Дьекереш может перейти в лондонский клуб

16 ноября 2024, 20:21 |
551
0
Челси нацелился на трансфер суперфорварда за 100 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

26-летний шведский голеадор лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш заинтересовал ряд европейских топ-клубов.

По информации Fichajes, лондонский «Челси» сделал трансфер Дьекереша приоритетным. Именно лондонский клуб является сейчас главным фаворитом на подписание шведа и уже контактировал с самим игроком.

Отмечается, что «Спортинг» рассчитывает получить за своего лидера 100 миллионов евро.

В этом сезоне Дьекереш провел 18 матчей и забил 23 гола. Игроком также интересуется каталонская «Барселона».

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Виктор Дьекереш трансферы АПЛ трансферы Спортинг Лиссабон Челси
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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