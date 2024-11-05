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  4. Барселона может отдать своего молодого таланта в обмен на Дьекереша
Испания
05 ноября 2024, 16:43 |
315
0

Барселона может отдать своего молодого таланта в обмен на Дьекереша

Витор Роке может отправиться в «Спортинг» с доплатой в обмен на Виктора Дьекереша

05 ноября 2024, 16:43 |
315
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Барселона может отдать своего молодого таланта в обмен на Дьекереша
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Спортивный директор «Барселоны» Деку уже начал переговоры касательно перехода Виктора Дьекереша, но клуб рассчитывает задействовать в трансфере шведа своего молодого нападающего Витора Роке, сообщает Mundo Deportivo.

В Каталонии видят в Викторе будущую замену Роберта Левандовски. На руку испанском гранду играет то, что прошлым летом «Спортинг» интересовался возможностью аренды Роке. «Сине-гранатовые» понимают, что не смогут заплатить полную сумму, которую хочет получить клуб из Лиссабона.

В текущем сезоне Дьекереш забил 20 голов и отдал 4 ассиста за 16 сыгранных матчей. Роке, который играет в аренде в «Бетисе», провел 12 матчей и отличился 4-мя голами.

Два итальянских гранда интересуются Виктором Дьекерешем.

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Барселона Спортинг Лиссабон трансферы Ла Лиги трансферы Витор Роке Виктор Дьекереш чемпионат Испании по футболу Ла Лига чемпионат Португалии по футболу
Данііл Киріяка Источник: Mundo Deportivo
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