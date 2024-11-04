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Италия
04 ноября 2024, 09:18 | Обновлено 04 ноября 2024, 09:30
187
0

Милан и Ювентус попробуют подписать Дьекереша

Виктор Дьекереш заинтересовал два итальянских гранда

04 ноября 2024, 09:18 | Обновлено 04 ноября 2024, 09:30
187
0
Милан и Ювентус попробуют подписать Дьекереша
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

«Милан» и «Ювентус» рассматривают подписание шведского нападающего «Спортинга» Виктора Дьекереша, сообщает Corriere dello Sport.

В контракте нападающего прописаны отступные в размере 100 миллионов, однока сообщалось, что между игркоом и клубом есть договоренность, что страйкер сможет уйти летом при получении клубом предложения в размере 60-70 миллионов евро. За шведом, помимо двух итальянских грандов, следят еще и английские: «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль».

В текущем сезоне Дьекереш провел 15 матчей на клубном уровне, забил 20 и отдал 4 голевых передачи на клубном уровне.

В прошлом матче чемпионата Виктор Дьекереш оформил покер.

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Виктор Дьекереш Спортинг Лиссабон Милан Ювентус чемпионат Португалии по футболу трансферы трансферы Серии A
Данііл Киріяка Источник: Corriere dello Sport
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