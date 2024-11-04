«Милан» и «Ювентус» рассматривают подписание шведского нападающего «Спортинга» Виктора Дьекереша, сообщает Corriere dello Sport.

В контракте нападающего прописаны отступные в размере 100 миллионов, однока сообщалось, что между игркоом и клубом есть договоренность, что страйкер сможет уйти летом при получении клубом предложения в размере 60-70 миллионов евро. За шведом, помимо двух итальянских грандов, следят еще и английские: «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль».

В текущем сезоне Дьекереш провел 15 матчей на клубном уровне, забил 20 и отдал 4 голевых передачи на клубном уровне.

В прошлом матче чемпионата Виктор Дьекереш оформил покер.