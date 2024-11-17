ПОЛУНИН: «Последнюю атаку еще долго будут вспоминать Гуцуляк и Назаренко

Бывший игрок национальной сборной Украины Андрей Полунин эксклюзивно для Sport.ua рассказал кто был ближе к победе во вчерашнем поединке Лиги наций по футболу между сборными Грузии и Украины:

«О таких противостояниях, как в Батуми говорят: никто не хотел уступать. За проявленный характер, учитывая сложные условия погоды, участники заслуживают высокой оценки. Все же, тяжелое поле где-то сказалось на качестве игры: брака было достаточно»

«Как по мне, то, что гости вышли вперед уже в дебюте где-то побудило их действовать вторым номером. Считаю, ничейный итог - справедливым, ведь грузины также создавали угрозы. Хотя, если бы в одной из последних атак Алексей Гуцуляк и Александр Назаренко действовали более изобретательно, то украинцы могли даже вырвать победу. Но имеем то, что имеем»

Теперь, чтобы удержаться в Лиге В подопечным Сергея Реброва надо 19 ноября обязательно брать верх над албанцами в гостях. Очень многое будет зависеть от того, как пройдет восстановление, все ли ведущие игроки будут в строю.

Сейчас в нашей группе впереди чехи - восемь очков, украинцы замыкают турнирную таблицу, отставая на три пункта.

Ранее мы сообщали, что именитый украинский тренер Виталий Кварцяный разнес звездного нападающего сборной Украины Артема Довбыка за матч против национальной сборной Грузии в Лиге наций.