Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПОЛУНИН: «Последнюю атаку еще долго будут вспоминать Гуцуляк и Назаренко
Сборная УКРАИНЫ
17 ноября 2024, 12:28 | Обновлено 17 ноября 2024, 12:43
1290
4

ПОЛУНИН: «Последнюю атаку еще долго будут вспоминать Гуцуляк и Назаренко

Бывший игрок сборной считает ничью в Батуми закономерной

17 ноября 2024, 12:28 | Обновлено 17 ноября 2024, 12:43
1290
4
ПОЛУНИН: «Последнюю атаку еще долго будут вспоминать Гуцуляк и Назаренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Гуцуляк

Бывший игрок национальной сборной Украины Андрей Полунин эксклюзивно для Sport.ua рассказал кто был ближе к победе во вчерашнем поединке Лиги наций по футболу между сборными Грузии и Украины:

«О таких противостояниях, как в Батуми говорят: никто не хотел уступать. За проявленный характер, учитывая сложные условия погоды, участники заслуживают высокой оценки. Все же, тяжелое поле где-то сказалось на качестве игры: брака было достаточно»

«Как по мне, то, что гости вышли вперед уже в дебюте где-то побудило их действовать вторым номером. Считаю, ничейный итог - справедливым, ведь грузины также создавали угрозы. Хотя, если бы в одной из последних атак Алексей Гуцуляк и Александр Назаренко действовали более изобретательно, то украинцы могли даже вырвать победу. Но имеем то, что имеем»

Теперь, чтобы удержаться в Лиге В подопечным Сергея Реброва надо 19 ноября обязательно брать верх над албанцами в гостях. Очень многое будет зависеть от того, как пройдет восстановление, все ли ведущие игроки будут в строю.

Сейчас в нашей группе впереди чехи - восемь очков, украинцы замыкают турнирную таблицу, отставая на три пункта.

Ранее мы сообщали, что именитый украинский тренер Виталий Кварцяный разнес звездного нападающего сборной Украины Артема Довбыка за матч против национальной сборной Грузии в Лиге наций.

По теме:
Кварцяный дал совет сборной Украины перед матчем с Албанией. Что сказал?
«Я остановился и подумал...» Кварацхелия прокомментировал ничью с Украиной
«Трудная получилась игра». Защитник сборной Грузии – о матче с Украиной
Алексей Гуцуляк Александр Назаренко (футболист) Андрей Полунин сборная Украины по футболу Лига наций сборная Грузии по футболу Украина - Грузия
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Увольте физрука Реброва». Реакция фанатов на ничью сборной Украины в ЛН
Футбол | 17 ноября 2024, 09:28 24
«Увольте физрука Реброва». Реакция фанатов на ничью сборной Украины в ЛН
«Увольте физрука Реброва». Реакция фанатов на ничью сборной Украины в ЛН

«Сине-желтые» не сумели переиграть сборную Грузии

ВИДЕО. Дриблинг Мудрика и автогол. Украина забила Грузии на 7-й минуте
Футбол | 16 ноября 2024, 19:15 0
ВИДЕО. Дриблинг Мудрика и автогол. Украина забила Грузии на 7-й минуте
ВИДЕО. Дриблинг Мудрика и автогол. Украина забила Грузии на 7-й минуте

Мяч в свои в ворота отправил Соломон Кверквелия, сине-желтые вышли вперед на 7-й минуте

Италия – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 17.11.2024, 13:12
Италия – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Италия – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
Футбол | 16.11.2024, 21:31
Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Футбол | 16.11.2024, 20:57
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pennsylvania
Далеко им до Салаха или Фодена.
Ответить
+2
Gargantua81
в таком моменте надо все же бить в угол, а не по центру ворот как Гуцуляк.
это класс игрока, хотя Гуцуляк в УПЛ считается достаточно техничным футболистом. Но... вот такой индивидуальный класс. Вывели человека на удар с 10 метров на 90-й минуте, а он все что смог, это ткнуть мяч по центру ворот.
Ответить
+1
Gena
Мудрика забув
Ответить
0
Main
Они впервые на таком уровне
Думаю условному лнз такое бы залетело 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Грузии: «Первое место в группе с Украиной? Я плохо учился в школе»
Тренер Грузии: «Первое место в группе с Украиной? Я плохо учился в школе»
15.11.2024, 19:59 5
Футбол
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
16.11.2024, 21:59 34
Футбол
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
15.11.2024, 09:15 2
Бокс
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
16.11.2024, 20:57 13
Футбол
Чистка завершена. Определены обе полуфинальные пары Итогового турнира АТР
Чистка завершена. Определены обе полуфинальные пары Итогового турнира АТР
15.11.2024, 22:29
Теннис
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
16.11.2024, 23:40 23
Футбол
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
16.11.2024, 02:30 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем