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Лига наций
17 ноября 2024, 11:19 | Обновлено 17 ноября 2024, 11:21
763
0

«Даже не думал о футболе». Дебютант сборной удивил признанием

У Алексея Сыча были серьезные проблемы со здоровьем

17 ноября 2024, 11:19 | Обновлено 17 ноября 2024, 11:21
763
0
«Даже не думал о футболе». Дебютант сборной удивил признанием
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Сыч

Дебютант национальной сборной Украины Алексей Сыч признался, что в юношеский период заканчивал с футболом из-за проблем со здоровьем. Футболист заявил, что мог работать бухгалтером.

«Была такая довольно неприятная история у меня, она случилась в 11-м классе. После лета я вырос. Я был до 10 класса очень маленький – 1,50-1,60. Не хватало мне роста, не хватало веса. И где-то за период лета я очень сильно подрос, размахивал просто.

Я стал больше, выше, и с моими сверстниками было довольно тяжело таскаться в физическом плане. Очень сильно подрос, но, с другой стороны, это немного повлияло на мое здоровье: у меня начали болеть пах, спина. Делали всякие МРТ, врачи мне по рассказывали всякой чепухи.

В общем, я не тренировался после этого полутора лет. Честно, я уже о футболе не думал. Поступил в университет в Луцке – учился год на бухгалтера-налоговика. Достаточно мне было интересно, как-то это все втягивало меня, я всегда любил с компьютером работать. Папа у меня преподавал информатику в школе, вдохновение к математике он передал мне.

– Если бы не футбол – пошел бы работать в финансовой сфере?

– Думаю, что-то типа того, но, по-моему, сидячая работа – это не для меня.

– 11 класс, полтора года не занимался спортом вообще, пошел в университет. Что дальше произошло, как ты вернулся в спорт?

– Ездил к врачам – как говорится, «да-да», «нет-нет», тренироваться, не тренироваться, можно ли. И как-то оно все само зажгло. Врачи дали добро, и я начал тренироваться с луцкой командой «Адреналин». Потом мой отец договорился, чтобы я тренировался с немного меньше, чем я, с «Волынью» – я с ними начал тренироваться.

Мы были в хороших отношениях с тренером Романом Игнативым в «Карпатах». Папа к нему набрал: «Можно ли на просмотр у U-19?» – «Да, без вопросов». И все, я тогда поехал на просмотр и начал уже с ними полноценно тренироваться и подписал свой первый контракт», – сказал Сыч.

В настоящее время Алексей находится в расположении национальной команды, где готовится к заключительному матчу группового этапа Лиги наций против Албании. Матч Албания – Украина запланирован на 19 ноября. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21.45 по киевскому времени.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Рух Львов
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