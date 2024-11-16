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Италия
16 ноября 2024, 19:33 | Обновлено 16 ноября 2024, 19:51
671
0

Источник: одноклубник Мудрика может перейти в Ювентус

Бенуа Бадьяшиль может продолжить карьеру в Италии

16 ноября 2024, 19:33 | Обновлено 16 ноября 2024, 19:51
671
0
Источник: одноклубник Мудрика может перейти в Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенуа Бадьяшиль

Французский центрбек «Челси» Бенуа Бадьяшиль может перейти в «Ювентус», сообщает Fichajes.

По информации источника, «Ювентус» попробует подписать француза зимой. «Старая синьора» ищет замену основному защитнику Глейсону Бремеру, который травмировался в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».

Контракт француза с «Челси» рассчитан до лета 2030 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего центрбека в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бадьяшиль провел за «Челси» во всех турнирах 8 матчей, в которых не отличился забитыми голами.

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Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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