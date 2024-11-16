Источник: одноклубник Мудрика может перейти в Ювентус

Французский центрбек «Челси» Бенуа Бадьяшиль может перейти в «Ювентус», сообщает Fichajes.

По информации источника, «Ювентус» попробует подписать француза зимой. «Старая синьора» ищет замену основному защитнику Глейсону Бремеру, который травмировался в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».

Контракт француза с «Челси» рассчитан до лета 2030 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего центрбека в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бадьяшиль провел за «Челси» во всех турнирах 8 матчей, в которых не отличился забитыми голами.