Лига наций16 ноября 2024, 17:59 |
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Основной форвард Грузии не попал в стартовый состав на матч против Украины
Жорж Микаутадзе начнет поединок 5-го тура Лиги наций на скамейке запасных
16 ноября 2024, 17:59 |
2531
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16 ноября состоится матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.
Поединок пройдет на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Основной форвард грузинской команды Жорж Микаутадзе не попал в стартовый состав и начнет игру на скамейке запасных.
Лидер Сакартвело Хвича Кварацхелия выйдет на поле с первых минут.
Стартовый состав Грузии на матч против Украины:
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