Основной форвард Грузии не попал в стартовый состав на матч против Украины

16 ноября состоится матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

Поединок пройдет на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

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Основной форвард грузинской команды Жорж Микаутадзе не попал в стартовый состав и начнет игру на скамейке запасных.

Лидер Сакартвело Хвича Кварацхелия выйдет на поле с первых минут.

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Стартовый состав Грузии на матч против Украины: