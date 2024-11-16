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Лига наций
16 ноября 2024, 17:59 |
2531
0

Основной форвард Грузии не попал в стартовый состав на матч против Украины

Жорж Микаутадзе начнет поединок 5-го тура Лиги наций на скамейке запасных

16 ноября 2024, 17:59 |
2531
0
Основной форвард Грузии не попал в стартовый состав на матч против Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорж Микаутадзе

16 ноября состоится матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

Поединок пройдет на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Основной форвард грузинской команды Жорж Микаутадзе не попал в стартовый состав и начнет игру на скамейке запасных.

Лидер Сакартвело Хвича Кварацхелия выйдет на поле с первых минут.

Стартовый состав Грузии на матч против Украины:

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Жорж Микаутадзе стартовые составы сборная Грузии по футболу сборная Украины по футболу Грузия - Украина Лига наций Хвича Кварацхелия
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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